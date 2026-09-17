日本六本木陪酒女單月業績過千萬　涉藏毒被捕竟瞇眼扮可愛｜有片

27歲的日本網紅田澤梨乃（網名：ヤマトリノ）與其28歲的男友福本康太9月16日（周三）在六本木因涉嫌持有約0.4克可卡因被捕。田澤梨乃過去曾在六本木的一間高檔陪酒俱樂部工作，在她生日當月，她的當月業績高達2.3億日圓（約1159萬港元）。田澤梨乃17日上午被送交檢方時的態度輕佻，還向傳媒的鏡頭瞇眼嘟嘴扮可愛，引來大量網民的抨擊。



日本媒體就田澤梨乃因藏毒被捕的報道：

據報道，在東京六本木一間夜總會從事陪酒工作的田澤梨乃16日因涉嫌違反《麻醉藥品和精神藥物管制法》被捕。

當地警方今年稍早收到線報稱田澤梨乃吸食可卡因，並展開調查。

田澤梨乃及其男友、公司高層福本康太被懷疑在其位於東京的公寓內藏有約0.4克可卡因。

田澤梨乃被捕後多次做出讓人不解的動作：

警方據報在田澤梨乃家中查獲21袋白色粉末和數根疑似用於吸食毒品的吸管。

田澤梨乃承認指控，並告訴調查人員：「家裏的可卡因是我們兩個人的，我們一起吸食的。」

福本康太則否認這項指控。

田澤梨乃被捕後態度輕浮

田澤梨乃16日被捕後，17日凌晨2時左右被帶到原宿警署。她坐在警車後座，臉被壓得很低的帽子和口罩遮住，這時她注意到媒體的鏡頭。她其後舉起右手，做出一個怪異的手勢，左眼從指縫間探出，直視鏡頭。

這一手勢在社交平台上引發大量揣測。有人指她做的是「黑社會幫派暗號」，暗示不會「洩漏秘密」。

田澤梨乃當陪酒曾一個月創造2.3億日圓業績

報道指，田澤梨乃是東京夜生活圈的重量級人物，在社交平台X和Instagram上擁有超過33萬粉絲。

今年2月，田澤梨乃進駐著名的六本木夜店「Jungle Tokyo」，據報道，在她生日的那個月份，她的月銷售額高達2.3億日圓。她最近也曾擔任YouTube女公關選秀節目《LAST CALL》的評審。