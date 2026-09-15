美最高法院駁回限制郵寄選票新規　特朗普中期選舉前遭打擊

美國最高法院9月14日（周一）駁回美國郵政總局執行限制郵寄選票的新規定。這對特朗普（Donald Trump，又譯川普）在11月中期選舉前限制郵寄投票的努力造成打擊。



路透社報道，特朗普此前於3月發佈一項旨在收緊郵寄投票規定的行政命令，郵政總局隨後通過該項規定。而大法官們駁回了司法部要求撤銷波士頓聯邦地區法院法官塔爾瓦尼（Indira Talwani）裁決的請求。該裁決阻止郵政總局在各州和投票權組織提起法律挑戰期間執行這項規定。

特朗普的共和黨同僚正為保住中期選舉的國會控制權而展開激烈角逐。根據多項調查顯示，民主黨選民使用郵寄選票的比例遠高於共和黨選民，因此限制郵寄選票將有利於共和黨。

2026年9月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）在爱尔兰出席公開赛Amgen Irish Open 2026，發表 公開講話。（Reuters）

根據特朗普政府的規定，各州必須向郵政局提供郵寄選票收件人名單，並使用經郵政局批准的、帶有唯一條碼的寄出和退回選票信封。郵政局可以拒絕寄送不符合新標準或與名單上未列出的選民相關的選票。

批評者指出，隨着11月3日的投票日逼近，該計劃可能會破壞成千上萬張合法選票的投遞，並引發混亂，因為許多州已迫在眉睫地計劃向合格選民寄出郵寄選票。政府當局則表示，新規定將能防止選民舞弊，儘管此類舞弊的證據非常罕見。