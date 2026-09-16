澤連斯基：專機往返過境摩爾多瓦 俄羅斯無人機兩度闖領空
撰文：蕭通
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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）9月15日稱，他搭乘專機過境摩爾多瓦（Moldova）期間，往返均有俄羅斯無人機入侵摩爾多瓦領空。
澤連斯基接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時稱，其專機經摩爾多瓦首都基希訥烏機場（Chisinau Airport）往返烏克蘭，摩爾多瓦的領空均曾遭俄羅斯無人機攻擊。
澤連斯基說：「我的總統專機當時停在摩爾多瓦，所以他們襲擊了摩爾多瓦領空。也許他們並不想直接攻擊我⋯⋯」「當我們再次經基希訥烏返回烏克蘭時，他們（俄羅斯）又一次做了同樣的事情。」
路透社報道，摩爾多瓦政府發言人9月9日表示，摩爾多瓦當局8日收到無人機警報，一度因此關閉領空，澤連斯基飛往挪威的行程被延誤。據指出，摩爾多瓦領空遭兩架俄羅斯無人機闖入， 一架墜落在首都北部的一片田野，引發火災；另一架則飛入羅馬尼亞領空。
報道指，未知澤連斯基是何時再度過境摩爾多瓦，他並未說明細節。而摩爾多瓦當局稱，於9月14日中午前，一小時內先後有兩架無人機闖入領空，歷時約10分鐘。
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