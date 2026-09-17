傳特朗普拒應沙特要求襲胡塞武裝　英媒：美方獲胡塞保證航運安全

美媒指美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）曾拒絕沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）空襲胡塞武裝的要求後，英媒9月16日引述消息指，美官員曾與胡塞武裝領袖見面，在美方獲保證紅海航運安全後，華府決定不介入沙特與胡塞的衝突。



2025年11月18日，美國華盛頓特區，圖為沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）與特朗普在白宮會晤。（Getty）

美國Axios新聞網9月11日報道，沙特王儲穆罕默德曾兩度致電特朗普，促美軍攻打逼近曼德海峽的胡塞武裝，但特朗普拒絕，美方稱暫無直接介入計劃。

《衛報》9月16日報道，在美方作出不介入的決定前，美方官員曾在駐阿曼的領事館與胡塞武裝領袖會面，胡塞向美方提供保證指，無意襲擊紅海上的美國船隻，又確認只有與沙特有關聯的船隻才會被視為攻擊目標，因沙特對也門實施封鎖。

這張衛星圖像顯示了曼德海峽（一條重要的航運水道，也是通往紅海的門戶）的狀況。（Reuters）

報道指，這解釋為何特朗普一方面譴責胡塞武裝威脅曼德海峽的航行自由，另一方面拒絕採取任何軍事行動來支持沙特。

目前胡塞武裝佔領也門戰略沿岸城市、逼近曼德海峽，導致外界憂慮石油運輸進一步受阻，推升油價。