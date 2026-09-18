FBI指阿里抄襲Anthropic後　美政府網站被發現用中國AI搜尋工具

美國聯邦調查局（FBI）指控中國阿里巴巴（Alibaba）「惡意」抄襲美國競爭對手Anthropic的技術後，美國聯邦公報網站被發現在搜尋功能中使用阿里巴巴的千問（Qwen）人工智能（AI）模型。



路透社報道，美國聯邦公報網站由美國國家檔案局營運，周三（9月16日）一度提供以千問模型驅動的搜尋選項，與其他搜尋方式並列，未知何時開始使用。該搜尋功能在周三社交媒體出現相關帖文前後被撤下。

2026年6月5日，插圖中展示了「AI Artificial Intelligence」（人工智能）字樣、鍵盤以及一隻機械臂。（Reuters）

聯邦調查局上週指控阿里巴巴抄襲Anthropic模型以建立自身AI工具，指中國AI公司正以「工業規模」惡意抄襲美國技術。報道引述AI專家指，聯邦公報網站使用中國AI工具未必構成國安風險，但質疑聯邦政府是否自相矛盾。

資訊科技與創新基金會總裁卡斯特羅（Daniel Castro）稱：「這是我見過最瘋狂的事情之一。」他指美中激烈競爭建立更優秀AI模型之際，美國機構卻選用中國製AI模型，兩者存在脫節。