兩艘往美國商船疑遭黑客入侵　海岸防衛隊與FBI登船調查

美國海岸防衛隊與聯邦調查局（FBI）人員上月登上兩艘駛往美國的商船，指其電腦網絡可能遭黑客入侵。路透社報道，登船行動8月21日及24日在墨西哥灣進行，涉及兩艘外國註冊船隻。



FBI表示，聯合小組在接獲「兩艘船網絡均遭入侵的跡象」後登船。海岸防衛隊僅提及8月21日的登船行動，稱涉及「外國網絡行為者」，但未指明身份。兩個機構均未提供進一步細節，亦未解釋雙方說法差異。美國網絡安全及基礎設施安全局（CISA）將問題轉交海岸防衛隊。

2026年9月13日，美軍航母「華盛頓號」（USS George Washington）正在阿拉伯海執行任務，除對伊朗實施海上封鎖，也為途經霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的商船提供掩護。圖為航母上的戰機。（Reuters）

海事安全組織Dryad Global行政總裁蘭斯萊姆（Corey Ranslem）表示，其公司確認其中一艘船為利比里亞註冊的VL Prosperity。根據LSEG及MarineTraffic船舶追蹤數據，該船目前錨泊於德州加爾維斯頓附近水域。利比里亞船舶登記處未即時回應。

伊朗梅爾通訊社（Mehr news agency）8月20日報道，VL Prosperity在通過直布羅陀海峽時遭受「重大網絡攻擊」，通訊中斷30小時。報道引述一名未具名船員稱，黑客亦入侵機艙系統，降低引擎冷卻流量、提高引擎轉速，並破壞船隻燃油及機油缸。

蘭斯萊姆表示，以船為目標的網絡攻擊雖然效果驚人，但並不難執行，預計這類攻擊將持續並在不久將來擴大。