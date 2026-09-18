美國擬以產能過剩對華加徵關稅　彭博社：或推遲至習特會後公布

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與中國國家主席習近平會面在即，彭博社9月17日引述知情人士消息指，華府原定在「習特會」前夕準備以「產能過剩」為由，對中國商品加徵7.5%的關稅，但可能會延至中美元首會面後才公布。



彭博曾在8月24日報道有關關稅的消息，但目前未知延後宣布的原因。當時的報道提到，彭博社指出，該份產能過剩調查報告的最終定稿在法律上頗具挑戰性。

圖為2026年5月15日，習近平在北京中南海花園與特朗普會面。（Reuters）

報道引述消息人士稱，中美正在就延長雙邊貿易休戰進行談判，該協議將於11月10日到期。中國商務部在7月27日的聲明中已表示將保持警惕，「我們將繼續密切關注並全面評估美方後續措施，保留採取一切必要措施的權利」 。

2025年8月12日，圖為一名男子手持智能手機，屏幕上以粗體字顯示「關稅」（tariff）字樣，背景可以看見中國和美國的國旗。（Getty）

報道提到，根據中國商務部在7月的說法，美國將對中國商品的替代性關稅上限設定在20%。因目前的替代稅率為12.5%，即仍有7.5%的上調空間。如果美方公布新措施，便正好填滿上限，使美國在技術層面仍維持在協議之內，同時用盡徵稅空間。

消息人士提醒，美國尚未確定最終稅率。其中一個考慮中的方案是，名義上對中國宣布較高的加徵稅率，但暫停執行其中部份，使實際生效稅率維持在7.5%。至於哪些稅率將被暫停、暫停期限多長，目前仍在磋商之中。