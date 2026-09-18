特朗普斥歐盟賦加拿大準成員身份　卡尼：對入歐提議表示歡迎

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月16日稱歐盟吸納加拿大為「準成員國」身份或屬「敵對行為」。但加拿大總理卡尼（Mark Carney）仍對加拿大成為歐盟首個準成員國的目標表示歡迎，並呼籲歐洲與加拿大展開「深度合作」以維護各自的主權。



綜合《衛報》（The Guardian）與路透社報道，在斯特拉斯堡（Strasbourg）向歐洲議會發表演說時，卡尼表示，民調顯示絕大多數加拿大人支持與歐洲建立更緊密的聯繫。他提到歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）關於加拿大應成為歐盟首個準成員國的提議時說，「加拿大歡迎這一想法。」

2026年9月16日，加拿大總理卡尼（Mark Carney）在法國斯特拉斯堡（Strasbourg），出席歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）發表年度「盟情諮文」。（Reuters）

在被問及特朗普的威脅時，卡尼向媒體表示，「加拿大人團結一致，絕不容忍他人規定我們使用何種語言。沒人能對我們的文化或我們在國際上與誰達成協議指手畫腳。」

歐洲議會議長梅措拉（Roberta Metsola）周四表示，繼加拿大之後，澳洲和新西蘭也可能加強與歐盟的關係。

但新西蘭外交部長彼得斯（Winston Peters）的一位發言人周五則回應稱，新西蘭並未就成為歐盟準成員一事與歐盟進行過任何討論。