歐盟貿易專員將10月赴京晤中國商務部長　進行貿易最後磋商談判

歐盟發言人表示，歐盟貿易專員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）將於10月8至9日在北京與中國商務部長王文濤舉行關鍵會談。目前雙方正進入解決貿易緊張局勢談判的最後磋商階段。



法媒報道，歐盟成員國已授權負責貿易政策的歐盟委員會，透過對話解決與中國的貿易摩擦，而謝夫喬維奇一直主導這些談判。

歐盟發言人吉爾（Olof Gill）在一份聲明中表示，謝夫喬維奇已於周四與王文濤進行視訊通話，期間雙方回顧了夏季期間的談判進展。吉爾表示，對歐盟而言，當務之急是管控中國對歐出口、歐洲進入中國市場的進入問題，以及稀土出口管制問題。

2025年7月28日，比利時布魯塞爾，歐盟貿易專員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）出席記者會。（Reuters）

吉爾說，「儘管真誠的接觸仍然是重中之重，但同樣重要的是，在10月於北京舉行的第二屆經貿投資委員會會議上，必須取得首批具體成果。這標誌着我們正從口頭表態轉向實際成效。」

發言人補充道，相關工作仍在繼續，在謝夫喬維奇與王文濤會晤之前，一個歐盟委員會代表團將於本月晚些時候前往北京。