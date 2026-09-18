歐盟擬限制15歲以下用社交媒體　13歲以下禁開帳號

歐盟9月17日宣布計劃限制15歲以下人士使用社交媒體，包括禁止13歲以下兒童使用平台，13至15歲青少年則須透過父母或監護人的社交媒體帳號設立「迷你帳戶」，每日僅可使用一小時。



英國廣播公司（BBC）報道，歐盟委員會表示，社交媒體公司須證明平台設計安全，否則面臨最高全球銷售額6%的罰款。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）稱，此舉將「讓家長重新掌舵」，並賦予他們工具幫助子女在更安全的世界中成長。

2026年6月19日，比利時布魯塞爾，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在出席歐盟領袖峰會後向媒體發表講話。（Reuters）

新規不僅涵蓋TikTok、Instagram及Snapchat等知名應用，亦包括YouTube及其他影片分享平台、AI聊天機械人及網上遊戲。

根據《歐盟兒童法》，只有15歲及以上人士可自行開設社交媒體帳號。

馮德萊恩強調，年齡限制不代表科技公司可對平台內容免責，平台須為每名18歲以下用戶遵循「安全設計」原則，不得含有毒或令人上癮的功能。

法國及西班牙等部分成員國已宣布各自的限制計劃，歐盟層面的立法將取代有關措施，成員國不得選擇退出。

新計劃須經歐盟成員國同意及歐洲議會批准，預料未來數月將面臨反對。

法國此前禁止15歲以下人士使用社交媒體的法案遭該國最高法院裁定侵犯言論自由，政府其後修改原計劃。