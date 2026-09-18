美國務院：伊朗高官可赴紐約出席聯合國大會

美國國務院9月17日表示，特朗普政府會容許伊朗政府高層官員下週到紐約出席聯合國大會，預計伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）等高層獲批簽證。



路透社報道，美國務院發言人稱，華府遵守作為聯合國東道主的承諾，伊朗政權的核心使節將獲准到當地參加聯合國大會，但代表團規模比去年較小，成員將受到旅遊限制，亦根據華府政策禁止他們購買貴重物品。

圖為2026年6月23日，巴基斯坦總理夏巴茲謝里夫（Shehbaz Sharif）在伊斯蘭堡總理府會見伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）。（Reuters）

消息人士透露，除了佩澤希齊揚，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）等官員將可以入境美國。

目前美伊兩國仍處於交戰狀態，特朗普政府多次與德黑蘭官員討論停火。

圖為2025年9月24日，伊朗總統佩澤希齊揚在紐約聯合國總部出席第80屆聯合國大會時展示一本書，批評以色列。（Reuters）

報道提到，美國政府過往曾禁止伊朗代表團在當地購物，並限制對方只可以在聯合國總部、伊朗駐聯合國辦事處及使館公邸，以及紐約甘迺迪國際機場之間的行動。

根據1947年的聯合國總部協議，美國通常容許外國外交官到聯合國設施，惟華府表明可以安全、反恐及外交政策為由駁回簽證申請；特朗普政府16日曾表示拒絕向計劃出席聯合國大會的巴勒斯坦官員批出入境簽證，指對方將以巴衝突「國際化」。有巴勒斯坦官員稱，自治政府主席阿巴斯（Mahmuod Abbas）遭美國禁止入境。