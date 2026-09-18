美國制裁伊朗加密貨幣交易所　指處理霍爾木茲海峽「安全通行費」

美國9月17日宣布制裁由伊朗金融家贊賈尼（Babak Zanjani）控制的加密貨幣交易所BitBank，指其為船隻安全通過霍爾木茲海峽處理付款，並向伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）轉移數億美元。



路透社報道，美國財政部表示，BitBank是伊朗數碼資產制裁規避基礎設施的關鍵組成部份，用於轉移支付給伊朗新成立的霍爾木茲安全海事服務局的資金。

贊賈尼長期是伊朗規避制裁網絡的核心人物，2016年因貪污被判死刑，2024年獲減刑，去年重新以伊朗政府經濟項目支持者身份出現。

2026年3月，圖為美國航母林肯號在一個未具名的地點航行，支援美軍襲擊伊朗的行動。（Reuters）

報道指，今次制裁是財政部「經濟流放行動」（Operation Economic Outcast）的一部份，旨在經濟上孤立伊朗，破壞其全球金融、商業及物流網絡。

美方同時制裁BitBank軟件開發商Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company，以及贊賈尼三名親信。

美國今年1月已制裁贊賈尼及其兩大數碼資產項目Zedcex Exchange Limited和Zedxion Exchange Limited，指其為革命衛隊洗錢，7月再制裁贊賈尼涉及的九間公司，包括其位於伊朗的「Dot One」集團，以及土耳其和阿聯酋的公司。

美財政部指，贊賈尼的企業既是面向公眾的商業機構，亦是隱蔽的金融平台，協助規避制裁並支持伊朗國家相關實體。