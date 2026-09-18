名古屋亞運｜住宿安排混亂　杜凱琹郵輪選手村「開箱」：房間太小

2026年愛知名古屋亞洲運動會9月16日傳出系統登錄問題，導致多國運動員抵達日本名古屋機場後被困數小時，包括中國體操隊、乒乓球隊及武術隊等，因資料不全無法安排接駁巴士及住宿，部分選手甚至等待超過10小時才順利入住。此外，大會安排部分選手入住郵輪，狹小空間及船身晃動也引發運動員不適。



名古屋機場當日出現大批行李暫時堆置牆角，許多穿著隊服的運動員只能呆坐在機場，哪兒都不能去。中國體操隊運動員張博恆表示，竟然花了一整天的時間，最離譜的事情就是他們沒有進村，也就是沒有上船。

多國運動員抵達日本名古屋機場後被困數小時。（微博@新華網）

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被安排入住郵輪的中國體操隊、乒乓球隊和武術隊，因為系統故障導致運動員資料不全，接駁巴士及住宿都無法安排，受困機場長達5至6個小時。不只中國隊受影響，印度隊拖了11至14個小時才等到房間，泰國隊則在郵輪大廳等到晚上10點多才進房。

張博恆進一步說明，吃完飯之後下非常大的雨，原本以為吃完飯就能順利上船，結果還是不行，最後實在是熬不住了，他們決定到酒店開間房休息。

香港乒乓球運動員杜凱琹也被安排入住郵輪房，她拍片開箱分享登船過程，一上船可以看到醫務室、洗衣房，還有泳池、娛樂室，頗有度假氛圍。然而一看到房間，杜凱琹忍不住吐槽，直呼房間太小了，兩個隊員一間，行李箱攤開後連走路的地方都沒有。

港隊乒乓球運動員杜凱琹拍片分享房間環境：

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中國媒體記者指出，再豪華的郵輪也不是陸地酒店，即使停靠在港口，受到風浪和潮汐的影響，船體仍可能出現輕微晃動。中國乒乓球運動員王曼昱表示，稍微有一點暈，但她覺得多走幾次應該會好一些。

中國乒乓球好手孫穎莎、王楚欽、王曼昱都被安排住在郵輪區，雖然很有新鮮感，但20日起可能有颱風接近日本，外界擔憂住宿品質恐打折扣，影響選手表現。

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