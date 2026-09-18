習特會舉行在即　英媒揭六大主要議題　伊朗戰爭及台灣料成焦點

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將於9月24日（下周四）在白宮歡迎到訪的中國國家主席習近平，舉行今年的第二次會晤。據路透社分析，兩國領導人將尋求穩定關係，目前中美關係正因貿易、台灣及伊朗等問題以及全球對人工智能（AI的關注而面臨壓力。



據報道，習近平這次訪美是他十年來首次。中國今年有望連續第二年，實現對美獲得1萬億美元（約7.8萬億港元）的貿易順差。深陷伊朗戰爭泥沼且支持率低迷的特朗普，希望在貿易上獲利來安撫對通脹高企大為不滿的美國民眾。

延長貿易休戰還是重燃貿易戰？

市場高度關注2025年10月在韓國釜山峰會，達成的中美關稅休戰協議是否會延長，該協議將於11月10日到期。

2025年8月12日，圖為一名男子手持智能手機，屏幕上以粗體字顯示「關稅」（tariff）字樣，背景可以看見中國和美國的國旗。（Getty）

這項協定暫停了中美貿易戰，2025年，世界頭兩大經濟體曾互徵超過100%的關稅，嚴重威脅全球的供應鏈。

美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）9月表示，兩國將就「農業和非關稅壁壘」發表聲明，市場將關注雙方就價值300億美元商品達成的相互減稅協議的進展，中國最容易採取的措施是降低對進口美國農產品徵收的關稅。

川普希望在11月中期國會選舉前宣布一系列貿易勝利，包括敲定波音飛機和農產品的大宗採購。

採購波音飛機、農產品及科技

據路透社報道，習近平正籌備龐大的商務代表團隨行，類似2015年中國簽署採購300架波音飛機（總值高達380億美元）協議時的情況。中國在5月峰會後表示，將再購買200架波音飛機，波音公司則稱這只是未來潛在規模更大交易的「首批」訂單。

2025年6月13日，法國巴黎勒布爾熱機場（Le Bourget Airport），第55屆巴黎國際航空展（International Paris Airshow）開幕前，圖為美國波音公司的標誌。（Reuters）

中國一直在與波音公司就一項交易進行長期談判，業內人士稱該交易可能包括500架737 MAX飛機以及數十架廣體客機。

北京一直敦促美國進一步推遲一項將禁止數千間中國企業獲取美國先進技術的規定，而華盛頓則希望北京放寬對稀土和關鍵礦物的出口限制，這些礦物用於從汽車到航空製造以及國防等高科技領域。

台灣

分析指，美國在亞洲的盟友日益憂慮，為了鞏固這些經濟成果，特朗普可能會試圖軟化華盛頓對台灣的支持。

特朗普早前表示，習近平在他5月訪問北京期間曾向他施壓，要求美國停止向台灣出售武器。特朗普其後將一項價值140億美元的對台軍售計畫形容為「談判籌碼」。

伊朗戰爭

特朗普與習近平預計將討論伊朗戰爭。自從特朗普今年2月底與以色列聯手發動伊朗戰爭以來，他一直難以結束這場戰爭。

分析指，北京與德黑蘭保持密切聯繫，並且是迄今為止伊朗石油出口的最大買家。華盛頓認為習近平主席擁有對德黑蘭施加壓力的獨特能力，但他似乎並沒有表現出這樣做的意願。

2026年8月24日，美國財長貝森特（Scott Besssent）在華盛頓財政部舉行的新聞發布會上發表講話，闡述計劃對伊朗實施的進一步制裁。（Reuters）

儘管美國方面感到失望，但財長貝森特（Scott Bessent）8月宣布對伊朗實施「經濟打擊」並警告各國切斷與德黑蘭的商業聯繫時，並未對中國銀行實施制裁。

貝森特表示，他將於本週末會見國務院副總理何立峰，預料特朗普和習近平將在峰會期間繼續討論中國與伊朗之間的金融聯繫。

人工智能

分析師認為，鑑於AI對國家安全、經濟競爭力和軍事能力的影響，以及美中兩國對AI遭濫用的共同憂慮，AI可能成為中美合作的潛在方向。然而，專家指出，兩國在該領域的激烈競爭可能會限制雙方達成象徵性協議之外的任何實質合作。

9月16日，美媒Axios引述貝森特的聲明稱，美國願意在本週末的AI會談中與中國討論共同面臨的風險。

2026年2月19日，印度新德里，Anthropic行政總裁阿莫戴（Dario Amodei）出席AI影響力峰會上發表講話。（Reuters）

美國會議員近日大力敦促制定新的規則來監管AI系統，而美國AI企業Anthropic的行政總裁阿莫迪（Dario Amodei）9月警告稱，中國在AI領域的主導地位可能對美國構成安全風險。

《環球時報》駁斥了阿莫迪的警告，稱其為「冷戰策略」。特朗普則對放緩AI發展的呼籲不予理會，並表示「非常負面的勢力」誇大了這項憂慮。

芬太尼流入

鑑於芬太尼對美國民眾造成的嚴重危害，遏制來自中國的芬太尼化學品流入仍然是特朗普政府關注的焦點。

2025年10月30日，韓國釜山，中國國家主席習近（右）與美國總統特朗普（Donald Trump，左）在金海國際機場舉行雙邊會晤，這是適逢亞太經合組織（APEC）峰會期間進行的會晤。（Reuters）

華盛頓曾多次指責北京未能阻止芬太尼化學品的流入。特朗普曾計劃在2025年初對中國徵收與芬太尼相關的關稅，但美國最高法院在今年2月推翻了這項政策。

美國聯邦調查局長帕特爾（Kash Patel）8月曾向路透社表示，他已與中國建立了新的執法夥伴關係，希望以此遏制芬太尼貿易。