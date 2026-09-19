特朗普延長美國H-1B簽證新規一年　維持10萬美元收費

美國白宮9月18日表示，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）已將美國H-1B簽證費用提升至10萬美元（約78萬港元）的新規延長一年。



路透社18日報道，特朗普去年9月簽署命令，提高H-1B簽證收費至10萬美元。行政命令原定本月到期，現時則延長一年。該規定不適用於在美國持學生簽證的外國公民，以及現有簽證的續簽。

2026年9月18日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在華盛頓特區白宮發表講話。（Reuters）

H-1B簽證計劃於1990年設立，是高技術外勞進入美國的主要途徑，簽證持有者最終有資格申請綠卡，從而獲得在美國永久居留的資格。

支持提升收費的人士批評一些公司利用H-1B簽證僱用低薪外國工人而不是美國人，但部份商業團體和公司則表示，該簽證有助美國企業招募高技能專業人才，並解決某些行業缺乏合資格美國工人的問題。

2025年9月26日，圖為美國H​​-1B簽證申請表和多間美國科技公司的標誌，背後是美國國旗。（Reuters）

報道指，特朗普提高H-1B簽證收費的計劃目前仍面臨法律挑戰，波士頓一家上訴法院正在複審一名聯邦法官6月的裁決，後者裁定特朗普政府徵收的更高費用違法，並試圖阻止政府徵收新費用。另一家法院則正在審理，法官此前駁回美國商會（US Chamber of Commerce）對新費用的質疑是否合理。