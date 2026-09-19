特朗普：習特會國宴白宮只能招待125人　已婉拒眾多好友｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將於9月24日（下周四）在白宮歡迎到訪的中國國家主席習近平，舉行今年的第二次會晤。特朗普表示，他已拒絕不少希望參加下週為習近平舉行的國宴的朋友，因為白宮只能招待125人。



特朗普稱已婉拒不少希望出席歡迎習近平國宴的朋友：

特朗普18日（周五）在白宮向記者表示：「對我而言，這真是個棘手的問題。我已經跟很多好朋友說了，你們真的來不了。」

特朗普表示，雖然有數千人想參加為習近平舉行的國宴，白宮大約只能容納125人左右。他遺憾地表示，正在興建的宴會廳尚未完工，否則可容納2,000位賓客。

第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）17日（周四）在網上發布一段影片，展示國宴籌備工作的細節，包括菜單和鮮花。

據路透社報道，特朗普發表上述言論之際，華盛頓和北京正在敲定隨習近平訪美的中國商務代表團名單。

路透社引述知情人士報道，比亞迪的王傳福、寧德時代的曾毓群和小米的雷軍，以及國軒高科、海信電子、萬向集團、中國銀行和中糧集團等企業的高層都在考慮之列。

報道指，隨團名單尚未最終確定，列入名單並不代表高層已收到晚宴邀請。路透社通報稱，入選訪華代表團的中國企業高層預計將出席白宮晚宴。

據美國廣播公司新聞（ABC News）報道，英偉達行政總裁黃仁勳、OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）和蘋果公司主席庫克（Tim Cook）計劃出席國宴。白宮尚未公開已確認的賓客名單。