習特會在即　特朗普：與習近平關係良好　屆時將達成許多不同協議

中國國家主席習近平將於9月24日起訪美，並與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行今年第二次會晤。特朗普18日重申，他們以及中美關係良好，認為雙方屆時將達成許多不同協議。



路透社18日報道，特朗普當日下午在白宮接受記者提問時，發表上述言論。他還對白宮宴會廳尚未開放一事表示遺憾，稱不然的話他本可在習近平訪問期間招待約2000人共進晚餐。

2026年9月18日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在華盛頓特區白宮發表講話。（Reuters）

有記者提問時，就中國對待記者方式表達擔憂。對此，特朗普稱自己不了解相關問題，但美國傳媒也會編造假新聞。他同日宣布，將即時禁止包括美國有線電視新聞網（CNN）、MSNOW與美國《政治報》（POLITICO）在內的美媒入白宮。

特朗普還提及，當有人說中國對美國進行間諜活動，但他都會以「美國也有中方進行間諜活動」作回應。

中國國家主席習近平與美國總統特朗普2026年5月14日合影，當天兩人同遊北京天壇（REUTERS）

另外，一名美國高級官員同日向記者證實，特朗普下週將親自到安德魯斯聯合基地迎接來訪習近平。