哈里王子返英後首公開露面　現身倫敦頒獎禮：回到英國真好｜有片

哈里王子（Prince Harry）舉家搬回英國後，首次現身公開活動。42歲的哈里於9月17日（周四）出席了在倫敦舉行的首屆「不屈不撓精神」慈善晚宴暨頒獎典禮（Invictus Spirit Gala Dinner and Awards）。哈里坦承，過去兩周充滿波折，但他的兩名孩子已經上學，他們全家都很高興，而他本人也慶幸能夠重回英國。



哈里對重回英國感到高興：

據《時人》雜誌報道，哈里早前與45歲的妻子梅根（Meghan Markle）、7歲的兒子阿奇（Prince Archie）與5歲的莉莉貝特（Princess Lilibet）從美國搬回英國。

哈里出席頒獎禮期間被問到這次回歸英國的亮點時，他開玩笑說：「到目前為止的亮點？哦，我不知道。我敢跟你分享嗎？」

哈里表示：「過去兩週，真是多事。不過，你知道，我們正全力投入工作。孩子們也都上學了。我們很開心。正如我所說，能夠回到英國的土地真是太好了，我期待明年在伯明翰舉行的不屈不撓運動會（Invictus Games）。」

首屆「不屈精神」慈善晚宴暨頒獎典禮為「不屈不撓運動會」籌集了220萬美元，用於支持退伍軍人和現役軍人。哈里是一位英國陸軍退伍軍人，他於2014年創立了「不屈不撓運動會」，這是一項受美國「勇士運動會」啟發而舉辦的國際殘疾人體育賽事。