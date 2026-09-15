梅根麻雀魂藏不住！發相為哈里慶生　曝莉莉貝特戴「中發白」髮箍

英國王室的薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）9月15日在Instagram曬出家庭照片，為丈夫哈里王子（Prince Harry, Duke of Sussex）慶祝生日。在溫馨的親子照片裏，5歲女兒莉莉貝特（Lilibet）頭戴麻雀髮箍，上面點綴立體麻雀牌與漢字花色，小巧精緻，「萌感」十足。這獨特搭配並非偶然，梅根本人曾多次公開談論自己熱衷打麻雀。



梅根曾在Netflix真人騷節目《With Love, Meghan》中透露，自己喜愛打麻雀，與好友組建有專屬的「麻將小隊」（Maj Squad），時常相約開枱切磋，日常娛樂十分生活化。

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早前，梅根在45歲生日聚會更是主打麻將主題，親友為她定制特色麻雀蛋糕，還曬出眾人聚會打牌的歡樂畫面。

閨蜜更以麻雀為主題發IG限時動態送祝福：「祝我的最佳拍檔生日快樂，喜歡和你一張接一張一索的生活。（Love doing life with you one bam bird at a time.）」

隨著舉家搬回英國，梅根暫離開「麻將小隊」，但她愛打牌的心並未停下，從女兒的「麻雀風」飾品就可看出。