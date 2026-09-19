美國連續兩年拒發簽證　阻巴勒斯坦總統赴聯大　歐盟籲重新考慮

美國政府連續第二年拒絕向準備參加聯合國大會的巴勒斯坦代表團官員發放簽證，歐盟對此表示遺憾，並敦促華盛頓重新考慮這一決定。



法新社星期六（9月19日）引述歐盟對外行動署（EEAS）發言人報道，歐盟對美國連續第二年拒絕向巴勒斯坦代表團成員發放常規入境簽證的決定表示遺憾。

發言人也說：「鑒於美國與聯合國現有的總部協定以及作為東道國的義務，我們敦促美國重新考慮這一決定。」

2025年9月25日，美國紐約聯合國總部，巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）在第80屆聯合國大會上透過視像發表演說。（Reuters）

去年8月，美國國務院拒絕向計劃赴美出席聯大的巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）及另外約80名官員發放簽證。今年9月16日，美國國務院宣布，延長對阿巴斯等人的拒簽制裁。

這意味著只有巴勒斯坦駐聯合國代表團的在美成員，才能親自出席下星期二（22日）開幕的聯合國大會。

聯合國大會星期四（17日）通過決議，決定在第81屆聯大一般性辯論期間，允許巴方提交阿巴斯預先錄製的視頻發言，並在聯大會議廳播放。

2025年9月25日，美國紐約聯合國總部，巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）在第80屆聯合國大會上透過視像發表演說。（Reuters）

聯合國秘書長古特雷斯星期五（18日）也對華盛頓的決定表示遺憾。他對這個決定可能影響巴勒斯坦充分參與聯合國工作表示擔憂。

在此前的投票中，有142個聯合國會員國承認巴勒斯坦國的地位，但當中不包括美國。

另一方面，儘管美國和伊朗仍處於交戰狀態，且為了結束戰爭進行斷斷續續的談判，特朗普政府仍將允許伊朗高級官員出席下周在紐約舉行的聯大會議。

本文獲《聯合早報》授權轉載

