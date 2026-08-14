美大使譴責圍困巴勒斯坦村民是「流氓行徑」　以軍驅逐非法定居者

約旦河西岸的以色列移殖區居民近日封鎖巴勒斯坦人住所引致譴責，向來支持移殖區計劃的美國駐以色列大使赫卡比（Mike Huckabee）指這群人的行徑惡劣。



赫卡比星期四（8月13日）在X上寫道：「那些實施這起駭人聽聞的恐怖襲擊，意圖恐嚇和騷擾這個家庭的人，他們的行徑令人作嘔。」

2026年3月17日，美國駐以色列大使赫卡比與以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）會面。圖為赫卡比發布的兩人合照。（X@GovMikeHuckabee）

自星期天以來，約旦河西岸納布盧斯市（Nablus）附近以色列移殖區居民封鎖了巴勒斯坦人的房屋，其中包括一名美國公民的房屋。居民們說，他們的食物和其他物資供應已被切斷。

多年來一直是定居者堅定支持者的赫卡比說，「這種流氓行徑不可原諒」。他說，以色列是應其重要盟友美國的要求介入此事的。

赫卡比曾任基督教福音派教會牧師，向來堅定地支持以色列的行動、反對巴勒斯坦人建國，因此他這次表態引人注目。

以色列軍隊於星期四對圍困巴勒斯坦人的非法定居者採取行動。軍方說，他們連夜第二次向該地區派遣部隊，拆除了兩個定居點，並拘留了一名以色列人。

法媒引述受困在其中一間房屋中的哈桑（Aisha Hassan）說：「定居者分散在附近山丘上的區域。到目前為止，沒有人能夠給我們送來食物和補給，因為該地區已被軍隊完全封鎖。」

庫斯拉市（Qusra）市長瓦迪（Abdel Azim Wadi）說，以色列軍方在追捕定居者的同時，已對圍困巴勒斯坦房屋者發佈了臨時驅逐令。

前一天，軍隊拆除了大部分帳篷，但目擊者說，定居者仍然帶着毯子堅守在原地。

與此同時，以色列在西岸重新啟用了大型定居點加尼姆（Ganim），以色列撤離此處已20多年，這象徵着現任政府快速擴張定居點的政策。

加尼姆是以色列在2005年根據前總理沙龍（Ariel Sharon）的撤離計劃放棄的四個位於約旦河西岸的定居點之一。

約旦河西岸目前有300萬巴勒斯坦人居住，還有約50萬的以色列定居者。根據國際法規定，這些移殖區的建設違法。

本文獲《聯合早報》授權轉載

