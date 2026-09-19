日本65歲婦寄信逼婚國腳中村敬斗　涉跟蹤及騷擾對方被捕

9月19日，日本千葉縣警察廳逮捕了住在埼玉市浦和區常磐市的65歲，報稱是自由撰稿人的川野美由紀，她涉嫌違反《跟踪騷擾法》被捕。川野美由紀被指控寫信脅迫日本國家隊球員、現效力於法甲里昂隊（Lyon）的中村敬斗（26歲）與她結婚。川野美由紀否認上述指控，並表示她「不知道」自己為甚麼會做出這種事。



據時事通信社報道，川野美由紀因涉嫌於今年7月28日前後，向法國乙組球隊蘭斯（Stade de Reims，中村敬斗當時效力的球隊）的辦公室寄送信件而被捕。

中村敬斗現時效力法甲的里昂：

在信中，川野美由紀懇求中村敬斗與她結婚，儘管該俱樂部已根據《跟蹤騷擾法》發出禁制令，其目的是為了滿足自己的戀愛慾望。

據另一日媒《女性自身》2025年11月報道，中村敬斗2023至2025年效力蘭斯期間，川野美由紀曾多次前往蘭斯，中村敬斗曾向法國警方諮詢此事，川野美由紀曾在當地被捕一次，但後來被釋放。

報道指，2025年11月，川野美由紀因涉嫌多次透過社交平台向中村敬斗發送訊息，要求與其發生性關係而被捕，她當時否認指控，其後未被起訴。