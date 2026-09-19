名古屋亞運｜泰國隊怨午餐份量少　職員夾餸蔬菜只能選一種｜有片

愛知名古屋亞運將於本港時間9月19日（周六）下午6時舉行開幕禮，惟近日卻接連傳出參賽運動員對住宿和膳食的投訴。泰國特克球（Teqball）主教練帕布喬姆普（Rewat Phabchomphu）16日就發片抱怨，在特克球賽場領取午餐後表示午餐份量太少了，蔬菜只能選一種，飯與湯用紙杯裝。由於這個原因，他們還要出外「加餐」。



泰國塔克球教練分享亞運會賽場的午餐：

9月17日，泰國媒體《考索德報》報道稱，泰國特克球隊主教帕布喬姆普在亞運會特克球賽場領取午餐後開玩笑說：「份量太少了。蔬菜只能選一種，無法吃兩種。」

社交平台上流傳的影片可見，帕普喬姆普拿到一份炒西蘭花後，試圖再拿一份蔬菜，卻被工作人員攔住，工作人員說：「只能選一種。」

此外，這份午餐並非自助形式，而是要由工作人員代為夾菜，米飯和湯都是用紙杯裝，菜餚則裝在分成三格的一次性膠碟，帕普喬姆普最終只獲得三塊雞肉和麵條。

影片尾段，另一位泰國特克球隊的成員展示自己的午餐，可以看見份量也不多。

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由於份量不足，泰國特克球隊不得不在場館外用餐。