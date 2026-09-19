巴基斯坦會否捲中東衝突？與沙特有聯合防務協議　傳官員私下憂心

中東局勢不穩，沙特阿拉伯（Saudi Arabia）屢遭也門胡塞武裝襲擊。該國2025年9月與巴基斯坦簽訂聯合防務協議，當中有集體防禦條款，英媒9月19日報道，此使巴基斯坦感到壓力，雖然該國政府向外強調會無條件履行承諾，但官員私下深感憂慮，擔心會捲入中東地區曠日持久的戰爭。



2026年8月7日，沙特與土耳其、巴基斯坦簽署防務協議（Saudi Press Agency/Handout via REUTERS）

沙特與巴基斯坦2025年9月簽署聯合防務協議，至2026年8月初，再有土耳其加入，協議規定若其中任何一國遭受武裝攻擊，將被視為對三國共同的攻擊。

《衛報》報道，分析師認為巴基斯坦當時判斷美伊關係將改善，中東及海灣地區爆發全面衝突的風險較低，但事情並不是如此發展，沙特與也門胡塞武裝之間的戰事再起，如今令巴基斯坦也面臨日益沉重的壓力。

2026年9月19日，沙特利雅得哈立德國王國際機場的燃料儲存庫冒出濃煙（Reuters）

報道指，分析師指出若沙特決定啟動協議，巴基斯坦便別無選擇，只能派遣部隊參與戰事，其中包括數千名已在沙特訓練的士兵。巴基斯坦不僅是沙特防務夥伴，在經濟、地緣政治上也要依賴沙特，沙特近期向巴基斯坦提供總額80億美元的資金與投資。

雖然巴基斯坦政府向外強調會無條件履行承諾，但報道指，官員私下非常憂心，擔心捲入中東地區戰爭中，因該國經濟在困境中，且與阿富汗塔利班又屢有衝突，同時面對邊境地區激進武裝的挑戰。