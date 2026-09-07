沙特土耳其借巴基斯坦核傘自保　法國推「前沿威懾」爆核擴散隱憂

俄烏戰爭和中東局勢持續動盪，促使部分無核國家轉而尋求核武國家的安全庇護。分析認為，這種所謂「核租賃」的安排，正推動全球核威懾體系由冷戰時期的美蘇主導，逐漸邁向多極化。



《日經新聞》評論指出，沙特阿拉伯、土耳其與擁核國家巴基斯坦今年8月簽署《麥加共同防務協議》，核心條款是‌任何一國遭受武裝攻擊，將被視為對三國全體的攻擊‌，並觸發三國集體反擊。協議細節沒有公開，但這一安排意味着沙特和土耳其可藉助巴基斯坦的核威懾力，加強自身安全。

沙特阿拉伯、土耳其與擁核國家巴基斯坦今年8月簽署《麥加共同防務協議》。（Reuters）

沙特幾十年來長期倚重美國提供安全保障，但隨着美國超越沙特和俄羅斯成為全球最大原油生產國，美國對中東安全事務的投入意願也引發外界質疑。與此同時，特朗普政府近年來與北約盟友關係漸趨疏離，也促使身為北約成員國的土耳其尋求更多元的安全夥伴。

「核租賃」模式也受到歐洲關注。今年3月，作為歐洲大陸唯一擁有核武器的國家，法國提出「前沿威懾」構想，願與歐洲夥伴討論擴大法國「核保護傘」的作用。德國、波蘭等八個國家已同意參與對話。

法國提出「前沿威懾」構想，願與歐洲夥伴討論擴大法國「核保護傘」的作用。（示意圖，Unsplash@Snap Wander）

目前正在討論的方案包括讓夥伴國參與法國的核威懾演習，以及探討在夥伴國境內臨時部署執行核任務的法國飛機。法國強調，核武器的最終使用決定權仍由法國總統掌握。

冷戰時期，全球核威懾格局主要由美國和蘇聯主導。如今，法國和巴基斯坦等核武國家開始在各自區域擴大安全承諾，核威懾體系呈現多極化趨勢。

關鍵問題在於，「核租賃」模式的擴散將如何影響全球戰略穩定。有分析認為，法國的做法或可在一定程度上補充美國的核威懾力量，協助歐洲應對來自俄羅斯的威脅。

法國和巴基斯坦等核武國家開始在各自區域擴大安全承諾，核威懾體系呈現多極化趨勢。（Unsplash@Stephen Cobb）

美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）高級政治專家哈羅德（Scott W. Harold）指出，隨着核大國擴大威懾覆蓋範圍，一些國家可能會打消自行研發核武器的念頭。然而，當核武國家為更多夥伴提供安全保障，它們的威懾網可能過度擴張，反而更容易捲入地區衝突；而依賴「核租賃」的國家也可能對保護傘的可靠性產生疑慮，最終選擇自主發展核能力。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）已表示有意重啟與朝鮮的談判。如果他為了撈取短期政治資本而選擇擱置朝鮮無核化目標，可能向國際社會傳遞「擁核有利可圖」的錯誤信號。

一旦出現這種情況，可能會有更多國家傾向於建立自己的核武庫，或是尋求「核租賃」安排，全球核威懾格局恐將變得更加複雜，核擴散風險也會隨之升高。

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本文獲《聯合早報》授權轉載

