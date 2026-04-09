伊朗停戰10項條款現「羅生門」 特朗普批《紐時》CNN報假協議

一位特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府官員4月8日（周三）表示，伊朗早前公布的十點停火計劃與白宮先前同意停火的條件並不相同。這位不願具名的高級官員說：「媒體報道的文件並非最終的談判框架。」美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）其後亦發文狠批，指控《紐約時報》和《CNN》報道了一個完全虛假的「十點計劃。



特朗普在其社交平台Truth Social表示：「《紐約時報》和假新聞媒體CNN竟然都報道了一個徹頭徹尾的虛假「伊朗談判十點計劃」，其目的是為了抹黑參與和平進程的各方人士。這十點計劃完全是捏造的騙局，邪惡的失敗者！ 」

2026年4月9日，美國總統特朗普（Donald Trump）在其社交平台Truth Social表示：「《紐約時報》和假新聞媒體CNN竟然都報道了一個徹頭徹尾的虛假「伊朗談判十點計劃」，其目的是為了抹黑參與和平進程的各方人士。這十點計劃完全是捏造的騙局，邪惡的失敗者！ 」（Truthsocial@realDonaldTrump）

特朗普早前在其社交平台分享另一份由伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）署名的文件，並指該分文件才是伊朗官方的正式聲明。

文件中提到，如果對停止對伊朗的襲擊，我方強大的武裝部隊將停止防禦行動。

在接下來的兩週內，透過與伊朗武裝部隊協調並充分考慮技術限制，我們將能夠安全地通過霍爾木茲海峽。

這份文件的內容明顯較伊朗8日提出的10點建議保守和含蓄。

特朗普在宣布為期兩週的休戰以便繼續談判時表示：「我們收到伊朗提出的10點方案，並認為這是一個可行的談判基礎。」

隨後，伊朗國營媒體發布了一份十點計劃，其中特別包括伊朗繼續控制具有戰略意義的霍爾木茲海峽、結束對伊朗的國際制裁以及「接受」其濃縮鈾活動。

這些內容與華盛頓先前公開表示希望伊朗採取的行動相違背。

8日晚上，特朗普在其Truth Social平台上抨擊那些發布有關協議或信件不實報道的人，稱這些報道並非實際協議的一部分。

2026年4月8日，美國總統特朗普（Donald Trump）談到與伊朗達成的停火協議時表示：「在很多情況下，他們完全是騙子、江湖騙子，甚至更糟。只有一組對美國有意義的『要點』是可以接受的，我們將在談判期間閉門討論這些要點，這些是我們達成停火協議的基礎。」（Truthsocial@realDonaldTrump）

特朗普表示：「在很多情況下，他們完全是騙子、江湖騙子，甚至更糟。只有一組對美國有意義的『要點』是可以接受的，我們將在談判期間閉門討論這些要點，這些是我們達成停火協議的基礎。」

伊朗4月8日公布的十點方案，包括：

1. 美國保證不再對伊朗發動新的侵略

2. 伊朗繼續控制霍爾木茲海峽

3. 承認伊朗濃縮鈾的權利

4. 解除所有主要制裁

5. 解除所有次要制裁

2026年4月6日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮新聞發布室舉行記者會後離開。（Reuters）

6. 終止所有針對伊朗的聯合國安理會決議

7. 終止所有國際原子能機構針對伊朗的決議

8. 向伊朗支付賠償金

9. 從該地區撤出美國作戰部隊

10. 停止所有戰線的戰爭，包括對黎巴嫩發動的戰爭