美國法官擬拒TikTok私隱和解部份條款　4億美元協議遇阻

TikTok及其母公司中國字節跳動（ByteDance）與美國司法部達成的4億美元私隱和解協議遇到阻礙。美國聯邦地區法官吳喬治（George H. Wu）9月18日表示，傾向駁回協議中終止2019年聯邦貿易委員會（FTC）同意令的部份，並排21日聆訊。



路透社報道，TikTok與字節跳動8月同意和解，涉及短影音應用程式違反美國兒童網上私隱法的指控。根據協議，TikTok同意即時支付3億美元，若法院終止FTC對TikTok前身Musical.ly實施的2019年同意令，則再支付1億美元。

2025年10月27日，圖為字節跳動旗下TikTok在智能手機上的應用程式圖示。（Reuters）

吳喬治在洛杉磯表示，在缺乏進一步細節下，法院「無法確定這構成持久補救措施，或終止同意令是否適合針對所稱情況變化而作出調整」。

FTC於2019年指Musical.ly知悉幼童使用應用程式，但未獲家長同意前收集姓名、電郵地址及其他個人資料，Musical.ly支付570萬美元罰款和解。同意令要求TikTok維持某些匯報及記錄義務至2029年。

4億美元和解源於司法部2024年入稟，指TikTok及字節跳動未能保護兒童私隱，非法收集其個人資料，違反要求兒童網上服務在收集13歲以下用戶資料前須獲家長同意的法例。

政府指TikTok自訴訟以來已作重大改變，包括所有權結構、管理、合規及私隱慣例。今年1月，字節跳動同意成立由美國人持多數股權的合資企業，以保障美國用戶數據，避免應用程式在美國被禁。