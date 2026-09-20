沙特持續遇襲　土耳其：將根據共同防務協定提供軍事技術援助

土耳其外長費丹（Hakan Fidan）表示，針對沙特阿拉伯近期遭受襲擊，土耳其將信守共同防務承諾，並可能給予沙特軍事技術方面的援助。



土耳其、巴基斯坦和沙特8月7日簽署《麥加共同防務協議》（Mecca Joint Defence Agreement）。協議規定，對三國中任何一國的武裝攻擊，都會被視為對三國全體的攻擊。

費丹周六（9月19日）向土耳其媒體稱，協議簽署國正在密切關注也門胡塞武裝組織對沙特的襲擊。

「我們在這個問題上團結一致。協議中包含相關條款，我們會信守承諾。」

費丹特別譴責針對石油基礎設施的襲擊，並稱沙特對援助的需求可能集中在某些技術方面，土耳其將能夠滿足這些需求。

2026年1月15日，土耳其外交部長菲丹（Hakan Fidan，又譯費丹）在土耳其伊斯坦堡舉行的記者會上發表演講。（Reuters）

沙特與胡塞武裝之間的新一輪衝突導致中東地區局勢日益緊張，波斯灣兩條關鍵石油運輸航線霍爾木茲海峽和曼德海峽都受衝擊，沙特已兩次改道外運石油。

由沙特主導的多國聯軍周六較早時通報，沙特防空部隊當天凌晨攔截一枚胡塞武裝射向沙特首都利雅得（Riyadh）的彈道導彈。

2026年9月15日，胡塞武裝佔據射擊位置。近期，胡塞與沙特交火烈度激增。（Reuters）

胡塞武裝宣稱當天對沙特實施兩次軍事行動，打擊利雅得「敏感目標」以及沙特阿美石油公司（Aramco）位於紅海港口延布的設施。

本文獲《聯合早報》授權轉載

