特朗普組人工智能部隊　稱AI恐慌是騙局拒放慢發展

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周六（9月19日）宣布成立「人工智能部隊」，並說不久後公布人工智能「沙皇」人選監察技術，但兩項計劃幾無細節。他同時稱外界對AI失控的憂慮是騙局。



據英國《衛報》（The Guardian）9月19日報道，特朗普在社交媒體帖文說，組建人工智能部隊一如首任期成立太空軍般成功，人工智能「沙皇」一職只限高智商人士申請。他重申不會阻礙產業增長，業內害群之馬可交刑事及民事司法處理。

Open AI和xAI的標誌。（Reuters）

特朗普形容AI是下一場工業革命，影響力或超越互聯網，可能佔美國國內生產總值25%；又說美國正領先中國與全球，他要保持下去。他下周四（9月24日）在紐約聯合國大會期間會晤中國國家主席習近平，中美正爭奪AI主導權。

奧特曼（Sam Altman）、馬斯克（Elon Musk）及阿莫迪（Dario Amodei）等早前呼籲放慢AI發展，起因是一批OpenAI的AI代理曾攻擊未獲指示的目標。加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）周五（9月18日）宣布籌組專家小組制訂AI安全規範，包括為偏離指令的程式設強制關閉機制；共和黨內亦有州長主張立法。