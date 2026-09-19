兒子婚禮部份開支由俄富商埋單惹爭議　特朗普：聽說他已退錢

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）之子小特朗普（Donald Trump Jr.）承認，其婚後慶祝派對由與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）關係密切的俄富商克雷姆列夫（Umar Kremlev）支付後，這一消息迅速引發巨大爭議。民主黨人隨即發聲譴責，直指其中存在腐敗，並於本週啟動調查。對此，特朗普9月18日作出回應，稱他此前聽說兒子已向克雷姆列夫退錢。



美國《國會山報》18日報道，特朗普當日在白宮橢圓形辦公室，被問及兒子接受俄富豪的這份「禮物」是否妥當。他說：「這完全是被允許，很多人都會舉辦派對之類的活動，這完全沒問題。但據我了解，他已經把錢還給對方了。他不想留下這筆錢，所以我聽說他已經退錢了。」

據《華爾街日報》等美媒早前報道，克雷姆列夫資助了小特朗普今年較早時在巴哈馬舉行的婚後慶祝活動。

克雷姆列夫自2020年起擔任國際拳擊協會（IBA）主席，普京同年在克里姆林宮向他授予勳章，表彰其在體育領域的貢獻。該組織2022年暫停烏克蘭拳擊聯合會（Ukrainian Boxing Federation）成員資格，後者最終宣布退出IBA。

報道指出，自特朗普重返白宮以來，克雷姆列夫曾數次與小特朗普會面，並積極拓展自己在美國的影響力。他2025年曾在伊斯坦堡一場論壇上與小特朗普同台出席活動。

事件曝光後，小特朗普與妻子在社交媒體Instagram發聲明，承認克雷姆列夫支付了婚禮後的兩晚慶祝活動費用， 但強調這只是「一名朋友送出的極其慷慨結婚禮物」。

特朗普本人並未出席兒子的婚禮慶典，並在聲明中試圖淡化事件影響。他表示：「我根本不知道烏馬爾（克雷姆列夫）是誰，從沒聽說過他。這只是一個為他們舉辦的婚後派對，沒甚麼大不了！」

第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）也通過發言人發表聲明，稱她既未參加婚禮，也未出席在巴哈馬舉行的慶祝活動，她與克雷姆列夫「沒有任何關係，也從未有過任何關係」，並且「完全沒有參與婚禮的組織和財務安排」。

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