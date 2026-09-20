馬克龍訪北美法屬群島並會見卡尼　法官員：向特朗普釋放主權信號

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）周日（9月20日）訪問法國在加拿大大西洋沿岸的領地聖皮埃爾（Saint Pierre）和密克隆（Miquelon）群島，並將在島上與加拿大總理卡尼（Mark Carney）會面。而在數週前，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在社交媒體發布該群島被美國國旗覆蓋的圖片。



這是自2014年以來，法國總統首次訪問此地，被法國官員形容為突顯法國對群島主權、強調法加緊密關係之行，象徵意味濃厚。與此同時，加拿大因與美國貿易緊張，正積極加強與歐盟關係。

2026年9月7日，美國總統特朗普（Donald Trump）在社交平台發布一幅地圖，顯示美國國旗覆蓋加拿大、墨西哥、中美洲大部份地區、格陵蘭、冰島、古巴和法屬聖皮埃爾（Saint Pierre）和密克隆（Miquelon）群島等地。（Truth Social@realDonaldTrump)

據路透社報道，馬克龍與卡尼預計將討論能源危機及加歐合作關係。

歐盟早前已接納加拿大成為首個聯繫成員國，但雙方《綜合經濟與貿易協定》（CETA）簽署逾十年，包括法國在內的數個成員國仍未批准，雙方加強合作的計劃仍存變數。