Converse新廣告被指涉三K黨私刑元素　官方急下架並致歉

美國運動鞋品牌Converse近日發布一則被指令人聯想起三K黨（Ku Klux Klan，簡稱KKK）標誌性白色尖頂兜帽的廣告，引起網民譴責。隨後Converse撤下相關廣告，並發聲明道歉，坦言「我們做錯了」。



涉事照片發布於Converse Instagram帳號，批評者指照片中投射在白色裙子上的燈光呈現白色尖頂兜帽形狀，廣告中被拎着來回搖晃的鞋子則被部分網民與遭受私刑的受害者形象相比較，指責Converse的宣傳讓人「深感不安」。該照片目前已被品牌刪除。

Converse在聲明中就此致歉，稱「這本不應該發生，我們會做得更好」，又指「我們理解這張照片為何會令人深感不安，並承認我們犯了錯誤。」

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據了解，有關廣告是為推廣8月27日發售的Chuck 70 X鞋，宣傳活動由韓國女團 Aespa成員Karina擔任主角。