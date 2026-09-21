特朗普：胡塞武裝同意不與美交戰　美媒：美軍不會發動進攻性打擊

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月20日向霍士新聞（Fox News）表示，美國與也門胡塞武裝保持著溝通，對方同意不與美國交戰。美國媒體同日援引一名美國官員的話報道稱，美軍不會對也門胡塞武裝發動「進攻性打擊」。



2026年9月18日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在華盛頓特區白宮發表講話。（Reuters）

美國官員披露，迄今為止，針對打擊胡塞武裝的行動，美軍的支持僅限於為沙特阿拉伯提供情報和目標數據，並於近期就此加大與沙特的共享力度。美方認為，已向沙特提供其對抗胡塞武裝「所需的一切支持」。

此前一天，五角大樓前官員、美國智庫大西洋理事會反恐項目主任普利薩斯（Alex Plitsas）表示，他獲悉特朗普當天在大衛營舉行會議，討論針對也門軍事打擊的選項。不過，白宮和五角大樓並未證實這一消息。

也門胡塞武裝2026年9月15日發布的圖片，顯示成員在也門展開的武裝行動（HOUTHI MILITARY MEDIA/Handout via REUTERS）

另據多家美媒報道，沙特王儲兼首相穆罕默德（Mohammad bin Salman）本月早些時候曾要求美方打擊胡塞武裝，但遭到特朗普拒絕。

分析人士認為，胡塞武裝近期攻勢可能會「開闢新的戰線」，延長美伊衝突，加大美國使用外交和軍事手段結束美伊戰事的難度。