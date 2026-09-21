德國兩場州議會選舉 默茨所屬基民盟初步得票顯著下跌
撰文：蕭通
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德國9月20日舉行梅克倫堡-前波美拉尼亞州（Mecklenburg-Western Pomerania，梅前州）及柏林州的州議會選舉，票站民調顯示，極右翼德國另類選擇黨（AfD）在梅前州領先，柏林州則由極左翼的左翼黨（Die Linke）領先，總理默茨（Friedrich Merz）所屬的基民盟（CDU）在兩州均表現不佳，得票率較上次選舉明顯下降。
根據德國電視一台（ARD）和德國電視二台（ZDF）公布的初步票站民調顯示，在梅前州，另類選擇黨得票率為37%至38%，較2021年上次州議會選舉時的16.7%大幅上升。社會民主黨（SPD）得票為35.5%至36.5%，左翼黨為6%至7.5%。至於基民盟得票約5%至5.5%，較2021年的13.3%大幅下降。
在柏林州，左翼黨得票率為24.5%至26%，較2023年上次州議會選舉時的12.2%大幅上升。基民盟約為20%，較2023年的28.2%明顯下降。綠黨為15%至15.5%，另類選擇黨為13.5%至16%，社民黨約為12%。
默茨當晚發表講話，稱德國經濟正處在深刻變革中，社會互動日漸尖銳，民眾對國家機構的信任正在下降，這種信任正受到政治極端力量衝擊。他表示，德國需要推進改革，其領導的聯邦政府將承擔起推動改革的責任。
新華社報道，梅前州州議會任期為5年，2021年州議會選舉後，社民黨與左翼黨組成聯合政府。柏林州州議會任期同樣為5年，2021年州議會選舉因存在多項組織性失誤被判無效，2023年重新舉行選舉後，由基民盟與社民黨組成聯合政府。
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