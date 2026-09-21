基民盟二戰後首次無緣進入德國州一級議會　默茨誓言繼續推動改革

德國兩個州議會選舉投票結束，總理默茨（Friedrich Merz）領導的基民盟（CDU）再次失利。其中在梅克倫堡-西波美拉尼亞州，初步點票結果顯示該黨得票僅有4.9%，未能達到5%的得票率門檻，首次在二戰後無緣進入州一級議會。默茨選後誓言，將繼續推進針國家改革。



美聯社報道，梅克倫堡-前波美拉尼亞州9月21日凌晨公布州議會選舉初步計票結果，極右翼另類選擇黨（Alternative for Germany，AfD）以約38%躍居第一大黨，社民黨（Social Democratic Party，SPD）則以35.5%緊隨其後；瓦根克內希特聯盟（Sarah Wagenknecht Alliance）僅得4.8%，同以微差出局。

至於柏林選舉，左翼黨以25.3%居首，CDU亦僅列第二、得票19.1%，而AfD得16.2%；CDU今次得票較2021年下跌8.4個百分點。

2026年9月18日，在德國柏林舉行的選舉前最後一場競選集會上，有人舉著一塊標語牌，上面印著德國總理默茨（Friedrich Merz）的偶像，並寫著「Friedrich，大騙子」。（Reuters）

默茨周日稱今次選舉結果是一場災難，但拒絕退縮，誓言推進減稅、改革養老金及精簡官僚等改革。AfD共同黨魁魏德爾（Alice Weidel）稱，該黨已取代CDU成為人民政黨。

70歲的默茨年多前上台，當時他承諾扭轉多年來幾乎停滯不前的經濟局面。但他未能提振低迷的國民情緒，加上近期因選情而民望低迷，已變得極不受歡迎，黨內早有人促其下台。