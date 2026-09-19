據報比亞迪小米等高層擬隨習近平訪美　黃仁勳奧特曼等將出席國宴

據《南華早報》9月17日援引知情人士消息報道，中國國家主席習近平下週訪美或帶比亞迪、小米、寧德時代等商界高層出席。同時，美媒透露黃仁勳（Jensen Huang）、庫克（Tim Cook）、奧特曼（Sam Altman）將出席在白宮舉行的國宴。



知情人士透露，電動車製造商比亞迪、手機製造商小米、電池製造商寧德時代、消費電子和家用電器巨頭海信、汽車公司萬向集團（Wanxiang Group）、國有企業中國銀行和中糧集團等高層可能隨習近平一同訪美。

報道指，華盛頓和北京正在敲定隨行的中國商界領袖，其中包括一些面臨美國監管審查的公司，最終名單將在國務院副總理何立峰與美國財長貝森特（Scott Bessent）會晤后敲定。

特朗普2026年5月15日訪華，在中南海會見中國國家主席習近平（Reuters）

白宮官員上周三表示：「特朗普總統要求幾位傑出的美國商界領袖與習近平共進晚餐，因為他始終優先考慮為我們國家達成有利交易。」

據美國廣播公司新聞（ABC News）報道，人工智能將成爲本次習特會的重要討論話題，英偉達CEO黃仁勳、蘋果前CEO庫克、OpenAI的奧特曼（Sam Altman）將出席美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）為習近平訪美舉行的國宴。

目前，白宮尚未公開已確認的賓客名單。