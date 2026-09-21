左翼評論員派克：美國以保衛台灣威懾中國　連伊朗也無力應付

美國左翼政治評論員哈桑·派克（Hasan Piker）接受日本媒體專訪時說，所有國家都應與中國維持友好關係，相互威懾遠不如開展合作有益。



據日本經濟新聞（Nikkei）9月21日報道，被問及美國是否應該以武力保衛台灣時，派克在採訪中表示，中國正在逐漸成為全球性大國，相互威懾遠不如開展合作更有益。他批評美國一再以保衛台灣民主的旗號進行軍事威懾，惟美國連對伊朗這類中等強國都無力發動攻勢。

被問到日本若遭中國攻擊，美國應否並肩作戰，派克說中國進攻日本難以想像，因中國重視穩定，致力維持與各國貿易關係。他主張各國都應與中國維持友好關係，中國已逐步成為匯聚全球製造業的大國，合作遠勝互相威懾；他指出，激進左翼須堅持反戰、反帝國主義立場，美國須徹底重塑奉行百年的帝國主義外交。

派克又說，各國應與中國友好，互相威懾不如合作，左翼須堅持反戰、反帝國主義的方針，同時自稱支持貿易保護，但批評特朗普關稅政策後果慘痛，美國須規劃重建製造業。

資料圖片：特朗普第一任期期間，美國左翼自由派對特朗普的不滿，亦是特朗普不得不在對華貿易談判中尋求「明顯優勢」結果的原因（GettyImages）

提及美國國內問題時，派克提到2000年代末以後，美國人的水平呈現下降趨勢，勞動環境逐漸惡化，年輕人沒有住房，因而逐漸對資本主義失望；在此基礎上又發生了以巴衝突，民眾意識到美國援助以色列的軍費本可用於建造學校和醫院，導致激進左翼思想在美國年輕人中盛行。

派克稱自己並非激進左翼組織DSA的會員，但與其組織立場相同並密切合作，同時呼籲觀眾加入該組織。並呼籲民主黨專注建立反美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）陣營，以全民醫保、房屋及保育為綱領，勿墮入共和黨文化戰爭圈套。