美國幸運兒僅花2美元買彩票竟中逾$10億頭獎　激動喊：真正的祝福

美國伊利諾州（Illinois）一名神秘彩券玩家，8月12日隨手花2美元（約15.7港元）買下一注強力球（Powerball），豈料竟中了10.4億美元（約81.6億港元），這名幸運兒9月18日正式現身領獎。



僅花2美元中了10億頭獎

美國《紐約郵報》報導，這張彩券是在伊利諾州昆西市一間便利商店售出。當期中獎號碼為4、26、66、67、69，強力球則是9，而這名幸運得主僅花2美元，中了高達10.4億美元的累積頭獎，成為今年強力球最大獎得主，也是該遊戲史上第8高的頭獎。

美國伊利諾州（Illinois）一名神秘彩券玩家，8月12日隨手花2美元（約15.7港元）買下一注強力球（Powerball），豈料竟中了10.4億美元（約81.6億港元），這名幸運兒9月18日正式現身領獎。（示意圖/unsplash@tiffiii）

這名得主回憶，開獎後完全不相信中了大獎：「我一開始不相信自己真的贏了，所以打電話給一名家人確認。」即使正式提出領獎後，他仍直言自己「還在消化這個消息」，從難以置信、震驚到狂喜，各種情緒接連湧上。

他感嘆：「我從來沒想過，一次2美元的購買，竟然會帶來10.4億美元的頭獎。」他形容這是「真正的祝福」，對這場突如其來的巨大財富感到非常感激。不過，10.4億美元並非得主最終拿到手的金額，他選擇一次領取現金，因此實際獎金為4億5050萬美元（約35.3億港元）。

扣除稅款後，金額還會進一步縮水，彩券獎金先被預扣24%聯邦稅，之後還涉及額外聯邦稅負，再加上伊利諾州4.95%的州稅，最終實拿金額將遠低於4億美元（約31.4億港元）。

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