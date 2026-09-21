美國空軍為何考慮重啟F-16產線？或反映「真心不想和中國打仗了」

【軍事】據《航空周刊》報道，洛歇馬丁（Lockheed Martin，又譯洛克希德・馬丁）向美國空軍提議按照F-16G恢復生產，有可能也稱為F-16 Block 80/82，將以Block 70為基礎，將包括保形油箱、600加侖副油箱、IRST、「狙擊手」光電吊艙和阻力傘。



其實說恢復生產不盡準確，F-16並未停產，現在生產線上的都是外銷訂單，當前生產標準是Block 70/72，Block 70採用通用電氣F110-129發動機，Block 72採用普拉特-惠特尼F100-229，其他方面基本等同。但美國空軍的最後訂單確實是20年前了。

一架隸屬於第926聯隊的F-16「戰隼」戰鬥機在內華達州內利斯空軍基地的跑道上滑行，準備起飛。 （美國空軍官網）

F-16從70年代開始生產，至今可能是生產周期最長、產量最大的西方戰機。這幾十年來，F-16的基本氣動外形沒變，內部設備變了很多，作戰能力大幅度提高，但這不改變這依然是已經生產50年的戰機這一事實。實際上，大部分人的工作壽命只有40多年，如果按高中畢業到退休計算的話。

洛歇馬丁當然不是在沒事找事。美國空軍和洛歇馬丁確實開展過幾輪認真的討論，儘管沒有任何明確的訂購承諾，也沒有預算。洛歇馬丁的目標也只是替換美國空軍現有的壽命即將到期的F-16。現有400架在空軍，257架在空中國民警衛隊。戰機的使用壽命在30-40年，輕型戰機在低端，F-16這樣的戰轟常需要重載出擊，也折損機體壽命。

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美國空軍現在研究重啟F-16生產的問題，說明了4個問題：

1. 美國空軍的戰機數量缺口很嚴重了

美國空軍現有1098架戰機，低於希望達到的1558架，也低於法定要求的1145架。常年「扛大活」的F-15E和F-16都「三十出頭」了，F-15E的平均機齡32.4年，F-16則是34年。空軍的F-15C已經因為更加老舊而全部退役了。現在F-15EX已經開始緩慢替換F-15E，F-16還沒著落。不過F-15EX是重型雙座，升級空間大，與CCA的配合作戰雙座尤其有利。F-16還是輕型（現在實際上是中型），主要也是單座，美國空軍到了要重啟F-16生產，也真是沒辦法了。

2. 美國空軍對F-35A不滿意

這本來是用來替換F-16和部分F-15的，結果因為各種問題而「翹班」。原計劃訂購1750架，如果全部如期完成，倒是不需要全新F-16就足夠滿足戰機數量要求了。現在是否會按計劃完成訂購已經不確定了，美國空軍時不時放風要削減訂購量。洛歇馬丁作為F-35A的製造商，肯定對F-35A的如約訂購前景最清楚。年輕力壯的F-35A該扛活的時候扛不動，老態龍鍾的F-15E和F-16反而要勇挑重擔，加速機隊的老化。但現在訂購全新F-16的話，好處是一對一的話，訂購價和運作開支都比F-35A低，技術成熟、使用熟悉，能直接對接現有中隊，這些對不堪重負的美國空軍都是很有用的品質。但對F-35A的繼續訂購是壞消息，有可能借機削減訂購。

3. 美國空軍可能是真心不想和中國打仗了

空軍現有400架F-35A，183架F-22，其餘約600架就是平均機齡30多年的F-15E和F-16了。在中國的話，這些F-15E和F-16如果是女工，都差不多該退休年齡了。中國這邊，殲-20的數量眾說紛紜，據說已經超過500架，還在以100-120架/年的速度繼續生產。殲-35的生產還剛開始，西方媒體通過衛星「數人頭」，估計約30-60架，產能爬坡完成後估計也能達到100-120架/年。另有約400架殲-10C和500架殲-16。這些飛機都「正當年」。殲-20的技術水平和性能是否對標F-22一直有爭議，但碾壓F-35A沒問題。殲-16和殲-10C肯定絕對碾壓那些30+機齡的F-15E和F-16。這叫習慣於技術優勢和數量優勢的美國空軍去雞蛋碰石頭，合適嗎？

4. 這也可能是隱晦的暗示：中國空軍啊 等等你的美國對手吧

不是說好不內捲的嗎？不是說好不內捲外溢的嗎？在整個戰後80年裏，美國空軍幾乎一直在技術水平和更新速度上領先。殲-20和殲-35的推出依然是落後於F-22和F-35的。但在六代機時代，中國決定性地領先了。南北六代在不動聲色地試飛，兩種六代無殲也大大方方地拉上了長安街。相比之下，美國的F-47還在「薛丁格」（Schrödinger）狀態，誰都說不清楚是否走下了PPT，但安杜里爾和通用原子的CCA在航空技術方面實在乏善可陳，最新的洛歇馬丁Vectis是第一種已知的無尾飛翼無人作戰飛機，下沉式進氣口挺先進，但依然是亞音速的，也要到2027年底才計劃首飛。美國空軍現在很是「戀舊」，F-15EX已經開始「入列」，這也是近二十年唯一訂購量增加的新購戰機，計劃訂購量擴大到267架，一年前的計劃訂購量還只有129架。還在計劃重啟C-17，因為2015年停產後，現有機隊平均機齡也達到23年了，反恐戰爭以來的高強度使用極大加速了磨損，而下一代運輸機計劃要到至少2040年代中期才可能啟動。現在又可能重啟F-16的生產。

美國空軍最新的F-16是2005年下線的，屬於F-16C/D裏的Block 50/52標準，航電和武器技術水平是90年代的，發動機倒是一樣，沒變。洛歇馬丁為阿聯酋研製了F-16E/F，也稱Block 60，採用主動相控陣雷達和固定安裝的保形油箱，發動機也升級到增推的F110-132（加力推力144kN），比F110-129的129kN有顯著增加。

號稱F-16V的Block 70/72其實是洛歇馬丁的命名，美國空軍沒有F-16V這個說法。如果恢復生產的話，將命名為F-16G Block 80/82。主動相控陣雷達是剛需，IRST（紅外搜索跟蹤）在雷達靜默狀態下的探測和火控是是新增能力，F-16G也將是F-35之外第一種裝備固定IRST的美國戰機。F-18E/F通過把IRST安裝在特製副油箱的前半來獲得IRST能力，F-22和F-15攜帶定製的IRST吊艙來獲得IRST能力，但都不及機內固定攜帶。

F-16仍然服役於美國戰鬥部隊。（美國空軍官網）

有意思的是阻力傘。這是降落時縮短跑道用的。美國戰機很少用阻力傘，一般側重機輪剎車和氣動減速板（air brake）。好處是沒有收傘和再包裝的麻煩，再出動時間短；缺點是著陸滑跑距離稍長，剎車磨損較大。

F-16的垂尾根部留有阻力傘空間和接線，但美國空軍F-16不用阻力傘，部分盟軍F-16用。F-16G可能是第一種大規模使用阻力傘的美國空軍自用戰機，可能意味著對野外簡易跑道的「靈活部署」認真了。

但F-16畢竟是70年代的基本設計，再翻新升級也不可能出奇跡。戰機不是紅酒，不是越陳越好。美國空軍現在考慮重啟F-16的生產，真是沒辦法了。

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