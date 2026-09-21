德國州選舉極左黨贏下柏林　有望取代基民盟掌政　默茨：一場災難

德國兩場州議會選舉結果出爐，極左派左翼黨（Die Linke）以25.7%的選票贏得柏林州議會選舉，創下該黨在當地最好成績，並且有望取代目前與社會民主黨（SPD）聯合執政的基民盟（CDU）。在梅克倫堡-前波美拉尼亞州（Mecklenburg-Western Pomerania），極右翼德國另類選擇黨（AfD）繼早前贏得東部薩克森-安哈爾特州（Saxony-Anhalt）州議會後，再次在州選舉中拔得頭籌，贏下38.2%選票。該黨在首都柏林亦以16.3%得票率位居第三，同樣為歷來最佳成績。



選舉官員周一（21日）表示，總理默茨（Friedrich Merz）領導的基民盟在柏林的得票率跌至18.8%，較上次選舉下降超過9個百分點。而中左翼的社會民主黨則僅有12.1%的得票率，排名第五，創下歷來最低記錄。

根據目前得票率，左翼黨將在柏林州議會的130個席位中獲得38席，如果與綠黨和社會民主黨結盟，將擁有78個席位，有望取代目前的中間派執政聯盟，攬獲柏林市長職位。

左翼黨的主要候選人、有望成為柏林市長的Elif Eralp在選後演講中慶祝戰勝極右與保守派，稱「愛和正義戰勝了這座城市的仇恨」，承諾改變柏林。

2026年9月21日德國總理、基民盟（CDU）黨魁默茨（Friedrich Merz）在柏林選舉後的記者會上作出回應。（Reuters）

在梅克倫堡-前波美拉尼亞州，基民盟得票率僅有4.9%，未能跨越5%的得票門檻，面臨直接出局的可能性。選舉結果出爐後，另類選擇黨聯合主席克魯帕拉（Tino Chrupalla）呼籲默茨下台。默茨雖直言該州的選舉結果是「一場災難」，但他仍承諾留任，推動稅制、養老金改革等幫助重振德國疲軟的經濟。

據路透社報道，民眾對經濟低迷、改革成效不足的不滿，讓中間派流失大量選票。

隨着選舉結果出爐，德國主流政黨拒與極右翼合作的「防火牆」政策越發遭質疑，要求重新考慮這一政策的呼聲逐漸抬頭。分析指出，德國兩極對立加劇、組閣難度上升，不僅衝擊內政改革，也為歐洲整體穩定帶來不確定性。