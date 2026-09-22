貝森特：中美高層11月深圳再次會面　磋商AI風險及溝通機制

中國國家主席習近平訪美前夕，中美代表9月20日在紐約舉行經貿磋商，中國國務院副總理何立峰、美國財長貝森特（Scott Bessent）及貿易代表格里爾（Jamieson Greer）與會。貝森特於9月21日表示，中美高層官員將在約兩個月後於深圳舉行時再次會面，進一步討論人工智能（AI）風險，及就相關安全事故的溝通協定。



2026年9月20日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與中國國務院副總理何立峰會面。（X@SecScottBessent圖片）

貝森特接受CNBC訪問時稱，前一天與何立峰會談約12小時，內容涵蓋兩國之間的經濟問題，以及AI相關事宜。雙方同意就AI建立正式對話機制，包括設立一條「事件熱線」，用於就相關安全事件進行溝通。他表示，雙方預定之後討論相關協定，以便雙方能就AI的主要威脅達成共識，包括AI代理失控、非國家行為者的網路攻擊等。

貝森特又重申，AI開發者需要對其作品承擔責任，包括AI代理失控並進行黑客攻擊等行為。

2026年5月15日，北京中南海花園，中國國家主席習近平（左）在參觀結束後與到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，右）握手。（Reuters）

稱特朗普與習近平關係良好 料之後有機會再會面

當被問及美中雙關稅休戰期將於11月屆滿，貝森特表示，中美代表已經討論過此事。不過，他未提到會否延長。至於中美貿易關係，他則給予了正面評價，自去年秋天以來，兩國之間的關係一直非常穩定，「我認為我們會保持這種穩定」。

對於習近平即將展開的訪美行程，貝森特表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和習近平在個人層面關係非常好，兩國正努力將這段關係延續到工作層面。他表示，兩國元首之後還有機會再會面，極大地增強兩國關係的穩定性。他又認為，習近平此行將是一次非常好的訪問。