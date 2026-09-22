全球貨幣解構（二）｜高息高熱與降息低温：中美背後的博弈牌局

統一前言：當西方主流輿論將近年來的高通脹與金融動盪簡單歸咎於地緣衝突或能源短缺時，這種敘事掩蓋了更為深刻的宏觀真相。從美國聯儲局（Federal Reserve）天量貨幣超發推高實體與資產通脹，到中美兩大經濟體同時陷入歷史性的政策周期失步，再到全球北方金融資本霸權與南方實體制造體系的激烈對撞，一場圍繞貨幣主導權、債務可持續性與未來全球定價權底座的深層重構正在上演。



西方敘事對自身貨幣政策原罪的選擇性忽視，掩蓋不了貨幣秩序從紙面信用向實體資產錨加速嬗變的必然歷史法則。



全球貨幣解構（一）｜美聯儲能擋住「疫情金融」的潰壩風險嗎？

現象與錯位：背道而馳的貨幣政策

在當前全球宏觀經濟與金融地圖上，中美兩大經濟體正陷入一場極為罕見且深刻的周期失步（Asynchronous Cycles）現象。美聯儲此前開啟了數十年來最為激進的加息進程，將政策基準利率快速推至高位並維持限制性水平；而中國中央銀行則走上了一條以連續降息、降準為主軸的定向與總量寬鬆路線，全力構築逆周期的政策安全墊。

放到今天來看，中國和美國的經濟狀況陷入冰火兩重天——這並不是說誰的經濟更好、誰更差，而是兩國正面臨着截然相反的內部矛盾與宏觀挑戰。這一對立的表現不僅體現在政策基準利率的巨大分化上，更深刻地反映在兩國的通脹走勢、資產價格演變以及微觀主體行為模式的劇烈分化之中。

美聯儲所面臨的核心宏觀挑戰，是實體總需求的持續過熱以及通脹的強黏性。儘管經歷了劇烈的緊縮周期，美國勞動力市場依然保持着高度緊張狀態，工資與物價螺旋上漲（Wage-Price Spiral）的潛在風險未能徹底解除，服務業通脹居高不下。

為了防止通脹預期脱錨，並將通脹率強制拉回預設的目標區間，美聯儲不得不維持高聳的政策利率，強行壓制過度的消費與投資需求，給過熱的經濟引擎降温。

相比之下，中國經濟在這一階段展現出的則是總需求不足與物價低位運行即階段性通縮壓力的特徵。居民消費價格指數在低位徘徊，工業品出貨價格指數（PPI）連續處於負值區間，房地產市場經歷深度的結構性調整，地方政府融資平台（LGFV）債務隱患的壓降也限制了傳統依賴基建投資拉動經濟的效率。面對需求收縮、預期轉弱的局面，中國央行選擇連續降息降準，意在降低全社會的還本付息成本，為實體經濟注入流動性，提振市場信心。

這種貨幣政策一加一降的背道而馳，直接導致了中美國債收益率出現歷史性的深度倒掛。巨大的利差海溝不僅重新塑造了全球跨境資本的流動路徑，也引發了國際金融界關於匯率定價機制、金融穩定性以及兩國政策工具箱後手空間的廣泛討論。

中美之間的戰略競爭從貿易、金融外溢到政治領域燈，都是令人矚目的。（Reuters）

癥結拆解：兩種經濟模式的底層困境

中美兩國宏觀調控政策的截然相反，源於其經濟內部核心癥結的巨大差異。深入拆解各自背後的政策邏輯、市場傳導與微觀機制，有助於還原決策者在面對不同困境時所作出的真實權衡。

關於美國經濟的癥結，主要集中在高槓杆依賴、財政擠出效應以及金融體系脆弱性。美國經濟的底層運轉邏輯深度建立在高消費、高赤字以及高金融槓桿之上。疫情期間超常規的財政擴張雖然在短期內維持了居民部門的消費能力，但也導致公共債務規模呈現指數級暴增。美聯儲的決策者深知，將利率長期維持在高位，會直接打壓商業地產估值，加劇中小銀行資產負債表錯配風險，並大幅增加財政部每年的債務償付壓力；但如果過早或過快轉向降息，前期積累的海量流動性極有可能引發通貨膨脹的二次抬頭，從而徹底摧毀美元的購買力信用。

這一困局的真實代價在於，極端高利率正在對實體制造業產生強烈擠出效應，高昂的融資成本使製造能力重塑的戰略面臨巨大阻力，全社會經濟活動高度依賴少數幾家科技巨頭的資本開支以及美股上漲帶來的財富效應，經濟結構的脆弱性顯著上升。

關於中國經濟的癥結，主要在於資產負債表修復（Balance Sheet Deleveraging）、信用擴張傳導受阻以及流動性陷阱（Liquidity Trap）隱憂。中國經濟正在經歷新舊動能轉換與深層次的結構性去槓桿。過去依賴房地產、土地財政與地方融資平台相互纏繞的信用擴張模式難以為繼，房地產市場供求關係發生重大變化，導致居民部門與地方政府進入了資產負債表修復階段。中國央行面臨的宏觀瓶頸並非缺乏流動性供給，而是微觀主體的有效借貸意願不足。這就好比央行推着一根軟繩子，雖然將水龍頭開大、把池子裏的水加滿，但居民和企業由於擔心未來收入與資產價格下行，選擇將錢存起來或者提前還貸，導致資金難以流向實體消費與投資。

這一困局的真實代價在於，低利率環境加上中美利差倒掛，給本幣匯率帶來了一定的階段性壓力，制約了央行單邊大幅降息的空間，政策制定者必須在降低國內實體融資成本與維持金融匯率穩定之間保持極其微妙的平衡。

2026年9月20日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與中國國務院副總理何立峰會面。（X@SecScottBessent圖片）

敘事解構：西方敘事與現實邏輯的偏差

在國際金融輿論場與主流西方媒體的報道中，關於中美兩國各自經濟困境的敘事往往存在着顯著的視角偏差、雙重標準以及選擇性忽視。解構這些敘事背後的核心假設，有助於理清真實的經濟邏輯。

西方主流媒體在解釋本國高通脹時，傾向於將原因完全歸咎於地緣政治衝突導致的能源與糧食供給暴漲，或者供應鏈的全球性癱瘓。這種敘事試圖將通脹塑造成一種純粹由外部不可抗力引發的供給危機，從而刻意迴避了美聯儲與美國財政部在前期實施極端貨幣投放與赤字發錢的內生責任。

如果通脹僅僅是由全球供應鏈斷裂引發的，為何無須大規模財政補貼的許多新興市場國家並未出現同等烈度的消費通脹？事實證明，超額貨幣積累才是點燃通脹的乾柴，地緣政治與供給衝擊只是點燃乾柴的引火索。西方輿論在敘事上選擇性忽視貨幣超發的責任，是為了維護其政策制定者的專業權威與貨幣制度信用。

同時，在看待中國經濟的降息與低通脹現象時，部分西方評論常將其簡單地套用為日式資產泡沫破裂或系統性通縮危機，忽視了中國在主動出清房地產風險、限制地方債務失序擴張上的政策定力與戰略選擇。

中國並未選擇通過一招鮮式的極端量化寬鬆或直接財政發錢來強行推高資產價格，而是試圖通過專項再貸款、結構性貨幣政策工具，將資金精準導向高端製造、綠色能源、半導體以及新能源汽車等新質生產力領域。

西方敘事往往基於資本市場即時回報率以及資產價格漲跌來評估經濟健康度，而中國宏觀政策的底層邏輯則更側重於實體產業基礎的鞏固、供應鏈的安全以及防範系統性金融風險。兩種截然不同的評估框架與利益立場，導致了對同一經濟現象完全相反的敘事與解讀。

告別紙面金融時代，全球定價權底座正在發生歷史性漂移。（資料圖）

政策空間對比：誰擁有更多的後手？

面對各自棘手的宏觀經濟難題，中美兩國央行與財政部門在未來的宏觀調控中，究竟誰留有的政策空間與迴旋餘地更大？這取決於雙方消化政策副作用與應對極限壓力測試的能力。

美聯儲未來的政策空間正在受到龐大債務存量的嚴苛約束。如果美聯儲為了防止經濟衰退而被迫大幅轉向降息，極易引發通脹黏性的二次爆發；但如果選擇長期維持限制性高利率，美國財政利息支出將持續擠佔公共開支，中小銀行的未實現虧損與商業地產違約風險隨時可能爆發。

美聯儲的政策工具箱雖然看似豐富，但利率政策的傳導效率正在被龐大的財政赤字所嚴重抵消，政策決策的平衡木越來越窄，迴旋餘地正在顯著收窄。

相比之下，中國在宏觀調控政策空間上具備獨特的防禦深度與後手優勢。首先是準備金率與利率的雙重空間，中國商業銀行的法定存款準備金率（RRR）仍處於相對充裕的水平，政策利率距離零下限依然有相當距離，這意味着央行依然保有充沛的傳統總量貨幣政策彈性。

其次是低物價環境提供的政策後勁，較低的物價水平意味着中國完全不用擔心大幅度的貨幣寬鬆會引發惡性通脹，這為未來的財政與貨幣政策協同擴張留出了極大的安全墊。

最後是淨債權國地位與資本賬戶防線，中國擁有巨大的貿易順差、龐大的外匯儲備、極高的居民儲蓄率以及淨債權國地位，配合宏觀審慎的資本跨境流動管理工具，能夠有效構建抵禦外部高利差與資本流動衝擊的防火牆。

美國在短期內憑藉美元霸權依然掌控着全球金融資產的定價權，但其中長期政策受制於財政債務的剛性約束與金融虛高；中國雖然短期內面臨內需不足與資產負債表修復的陣痛，但憑藉龐大的實體制造產能、高額的儲蓄率以及充足的政策工具儲備，在長期抗風險能力與政策後手上展現出更強的韌性與餘地。