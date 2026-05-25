德國5國會議員訪台　外交部：一中原則是中德關係的政治基礎

5月25日，外交部舉行例行記者會，發言人毛寧就德國聯邦議員跨黨派代表團訪問台灣一事回答記者提問，她表示，一個中國原則是國際關係準則和共識，也是中德關係的政治基礎。



據台媒報道，德國聯邦議院近日宣布，5位國會議員將以「柏林－台北國會友好小組」成員身分，於本月23日至31日訪問台灣9天，期間預計與賴清德見面。該小組主席蒂爾‧斯特芬（Till Steffen）向德媒表示，這些關係對德國國會而言「極為重要」，德國國會內也有大量支持台灣的聲音。斯特芬稱，建議中國不要干涉，「這是我們長期且穩定的關係，我們將會持續維護並進一步拓展。」

2025年8月18日，德國柏林，德國國旗在國會大樓上飄揚。（Getty）

有記者今日就此向外交部提問，毛寧回應表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中方一貫堅決反對建交國與中國台灣地區進行任何形式的官方交往。一個中國原則是公認的國際關系準則和國際社會普遍共識，也是中德關係的政治基礎。

毛寧強調，「我們敦促德方有關人士恪守一個中國原則，停止向『台獨』分裂勢力發出錯誤信號。民進黨當局『倚外謀獨』，注定要失敗。」