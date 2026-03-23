福士CEO：德國車企需借鏡中國模式以保持競爭力
撰文：聯合早報
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德國車企福士汽車（Volkswagen，又稱大眾汽車）行政總裁布魯姆接受德國媒體訪問時說，德國車企需借鏡中國模式，以保持競爭力。
路透社引述德國《星期日圖片報》星期天（3月22日）刊發對布魯姆（Oliver Blume）的訪問。
在福士汽車推進加深重組，以保持競爭力之際，布魯姆在訪問中說，德國汽車產業可向中國極具紀律性的工業規劃吸取經驗。
他說：「中國以高度規劃的方式推進產業發展……並有明確的優先順序。一切都以最佳方式構建。我們在中國觀察到高度的自律和執行意願，值得我們走出自身框架多加觀察，並從中國的發展中學習到很多東西。」
布魯姆也指出，福士汽車在中國市場面對極大競爭，有「超過150個競爭對手」，以及強勁的創新動力。
布魯姆在訪談中重申，作為重組計劃的一部份，公司將於2030年前在德國削減五萬個工作崗位。
據彭博社引述上述德媒報道，布魯姆說，福士汽車在國內市場的成本架構較高，其中包括勞工成本。
他說：「我們必須高效生產力抵銷這一成本。我們現在的能源成本也很高，並也受到很多限制。」
布魯姆說：「因為世界各地形勢的變化，在德國研發和造車，然後再輸出國外的模式已不可行。」
受關稅、電動車購買力和中國市場競爭加劇等因素影響，福士汽車預計今年的營業利潤僅4%。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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