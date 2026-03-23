福士CEO：德國車企需借鏡中國模式以保持競爭力

德國車企福士汽車（Volkswagen，又稱大眾汽車）行政總裁布魯姆接受德國媒體訪問時說，德國車企需借鏡中國模式，以保持競爭力。



路透社引述德國《星期日圖片報》星期天（3月22日）刊發對布魯姆（Oliver Blume）的訪問。

在福士汽車推進加深重組，以保持競爭力之際，布魯姆在訪問中說，德國汽車產業可向中國極具紀律性的工業規劃吸取經驗。

他說：「中國以高度規劃的方式推進產業發展……並有明確的優先順序。一切都以最佳方式構建。我們在中國觀察到高度的自律和執行意願，值得我們走出自身框架多加觀察，並從中國的發展中學習到很多東西。」

布魯姆也指出，福士汽車在中國市場面對極大競爭，有「超過150個競爭對手」，以及強勁的創新動力。

布魯姆在訪談中重申，作為重組計劃的一部份，公司將於2030年前在德國削減五萬個工作崗位。

2026年2月25日，德國總理默茨（Friedrich Merz）和中國國務院總理李強在北京人民大會堂會見包括福士汽車集團行政總裁布魯姆（Oliver Blume）在內的德國商務代表團。 （REUTERS）

據彭博社引述上述德媒報道，布魯姆說，福士汽車在國內市場的成本架構較高，其中包括勞工成本。

他說：「我們必須高效生產力抵銷這一成本。我們現在的能源成本也很高，並也受到很多限制。」

布魯姆說：「因為世界各地形勢的變化，在德國研發和造車，然後再輸出國外的模式已不可行。」

受關稅、電動車購買力和中國市場競爭加劇等因素影響，福士汽車預計今年的營業利潤僅4%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

