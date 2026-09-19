哈里王子42歲生日英國王室零祝賀！英媒揭白金漢宮冷處理真實原因

哈里王子（Prince Harry）剛與妻子梅根（Meghan Markle）帶同兩名子女，從美國加州返回英國定居，並於9月15日迎來返英後的首個生日，他已年滿42歲。令人意外的是，白金漢宮（Buckingham Palace）以及威廉王子（Prince William）與凱特王妃（Princess of Wales）的肯辛頓宮官方社交帳號，全程未有發表任何生日祝賀，引發外界對王室關係破冰失敗的熱議，英媒隨即拆解背後王室規範與雙方關係現狀。



哈里王子（Prince Harry）剛與妻子梅根（Meghan Markle）及兩名子女，從美國加州返回英國定居，並於9月15日迎來返英後的首個生日。（IG@meghan）

哈里王子（Prince Harry）剛與妻子梅根（Meghan Markle）及兩名子女，從美國加州返回英國定居，並於9月15日迎來返英後的首個生日。（IG@meghan）

哈里返英度首個生日 英媒揭白金漢宮社交平台零祝賀原因

針對這次哈里王子生日遭「冷處理」的情況，英國權威王室雜誌《HELLO!》報道指出，白金漢宮此舉並非針對哈里個人，而是嚴格執行宮廷內部的社交平台發文指引。

英媒分析，自英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）晚年起，王室社交平台僅會為「執行公務的王室成員（Working Royals）」公開慶生。對於非公務成員，只有「逢十」的大壽，例如哈里於2024年滿40歲時，才會獲得例外祝賀。

英國《每日快報》引述王室專家理察·費茲威廉斯（Richard Fitzwilliams）的分析：哈里與梅根舉家搬回英國定居，其身份依然屬於「私人公民（Private Citizens）」，因此，王室帳號不作公開表態，純粹是按規矩辦事。

英國《每日快報》分析：哈里與梅根舉家搬回英國定居，其身份依然屬於「私人公民（Private Citizens）」。（IG@meghan）

梅根發家庭影片示愛 兩邊對比更顯破冰遙遙無期

與王室的冰封態度不同，梅根在哈里生日當天於Instagram上發布了一段溫馨的家庭剪輯影片，片中記錄了哈里與兩名子女的日常點滴，並配上名曲《Simply the Best》及文字「He’s simply the best」向丈夫示愛。

梅根在哈里生日當天於Instagram上發布了一段溫馨的家庭剪輯影片，片中記錄了哈里與兩名子女的日常點滴。（IG@meghan）

梅根在哈里生日當天於Instagram上發布了一段溫馨的家庭剪輯影片，片中記錄了哈里與兩名子女的日常點滴。（IG@meghan）

梅根在哈里生日當天於Instagram上發布了一段溫馨的家庭剪輯影片，並配上名曲《Simply the Best》及文字「He’s simply the best」向丈夫示愛。（IG@meghan）

正如美媒《Reality Tea》報道，梅根高調曬恩愛與王室官方的全面消音形成了巨大落差。

媒體分析，梅根高調曬恩愛與王室官方的全面消音形成了巨大落差。（IG@meghan）