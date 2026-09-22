英國空管系統兩周內第二次故障　全國多班航機受影響

英國國家空中交通管制局（NATS）於9月21日公布，於當地21日上午，轄下於位於蘇格蘭普雷斯蒂克（Prestwick）的第二個控制中心因空管系統連線故障，導致多個航班取消及嚴重延誤。這也是英國兩星期內，第二次出現同類空管問題。



2026年9月21日，英國倫敦城市機場（London City Airport ）的屏幕顯示多個航班延誤或取消。（Reuters）

英國《衛報》報道，這次故障主要影響蘇格蘭、北愛爾蘭和英格蘭北部，涉及曼徹斯特、格拉斯哥等地機場，問題已於上午10點30分左右修復，但在此之前，包括英國航空公司（British Airways）和易捷航空（easyJet）在內，多家航空公司被迫取消部份航班。

英國國家空中交通管制局（NATS）發言人表示，這次問題「與兩周前的問題無關」，該機構已加緊與機場和航空公司合作，以盡快解除空中交通管制，盡量減少對交通造成干擾，並對此次事件致歉。

《衛報》指出，儘管問題很快就得到了解決，但據分析機構Cirium估計，全日至少有200架次往來英國的航班將被取消。