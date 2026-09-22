特朗普料聯大會議晤澤連斯基　施壓對方達成能源設施停火協議

《衛報》（The Guardian）9月21日報道，在本週聯合國大會高級別會議期間，預計特朗普（Donald Trump，又譯川普）將與烏克蘭領導人澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）舉行面對面會晤，並或向其施壓，要求達成一項關於能源設施的停火協議。



報道指，預計這兩位領導人將於周二在聯合國大會高層會議期間舉行罕見的會晤。俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）本周也將訪問華盛頓，並預計會見國務卿魯比奧（Marco Rubio）。

上周在愛爾蘭訪問期間，特朗普曾直接向澤連斯基喊話，表示他必須做一件事，即停止打擊俄羅斯的柴油設施」。特朗普說，「讓他去攻擊其他目標吧，但別碰柴油設施，因為他正在引發短缺。」

2026年7月8日，美國總統特朗普在土耳其安卡拉貝斯特佩總統府與烏克蘭總統澤連斯基舉行雙邊會晤，此次會晤與北約領導人峰會同期舉行。（Reuters）

烏克蘭上周末加大對俄羅斯能源產業的打擊力度，對莫斯科地區發動迄今為止規模最大的一次襲擊。在一輪密集攻勢中，莫斯科的一家主要煉油廠遭襲，並造成三人死亡。

預計特朗普將於周二上午在聯合國大會上發表演講，並會見包括海灣合作委員會成員國及委內瑞拉新任領導人羅德里格斯（Delcy Rodríguez）在內的主要能源生產方代表。