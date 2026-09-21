特朗普拒沙特請求空襲也門胡塞　美媒：輾轉反覆陷兩難

猶豫兩周後，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周日終決定不會應沙特阿拉伯請求，加入空襲也門胡塞武裝，避免在對伊朗戰事中另闢戰線。美國傳媒報道，特朗普一再改變主意，最終叫停空襲。



據《紐約時報》（The New York Times）9月20日報道，沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）上周四（17日）致電特朗普，懇求美方出手對抗胡塞武裝的襲擊。特朗普前一天才告訴顧問不支持空襲，通話後改口下令國防部籌備空襲，卻又在周日中午收回成命。

路透社指，在也門胡塞武裝發動攻擊後，利雅得哈立德國王國際機場的燃料儲存庫冒出濃煙（Reuters）

打擊開始前「縮沙」

《紐約時報》報道引述一名高級官員指，對於加入打擊胡塞，特朗普的核心圈子要不是非常質疑，就是持堅決反對的態度。兩名人士透露，特朗普作出暫緩決定之際，美軍指揮官已擬好轟炸目標，軍隊亦已為戰機上好彈藥，準備展開轟炸。

沙特5月拒絕美軍使用其領空與基地，令美軍護航霍爾木茲海峽油輪計劃告吹。胡塞武裝今夏重啟與沙特戰事，封鎖紅海沙特航運，並佔據曼德海峽周邊要地，威脅能源市場。

儘管美方顯然不想捲入另一戰線，但仍需要沙特在伊朗戰爭上的支援，因此陷於兩難境地。