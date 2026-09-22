也門最高領導人與特朗普通電話　尋求支持對抗胡塞武裝但未獲承諾

路透社9月21日引述4位知情人士透露，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）19日與也門最高領導人、總統領導委員會主席阿里米（Rashad Al-Alimi）通電話，就也門胡塞武裝（Houthis）近期在曼德海峽（Bab el-Mandeb）的攻勢對話。



2026年7月31日，也門首都薩那（Sanna），胡塞武裝（Houthi）的支持者參與反沙特阿拉伯的集會，高喊口號。（Reuters）

路透社指出，阿利米尋求美國支持其政府對抗胡塞武裝，但特朗普未在通話中提出軍事支援的承諾。 與此同時，特朗普日前公開表示，美國正與胡塞武裝保持聯繫，該組織已同意不會攻擊美國船隻。

路透社先前報道，沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）17日也曾致電特朗普，請求美方出手對抗胡塞武裝的襲擊。不過，他於20日最終決定，不會應沙特請求參與空襲，避免在對伊朗戰事中另闢戰線。