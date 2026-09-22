特朗普支持率跌至32%　創執政生涯史新低

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的支持率跌至32%，創其政治生涯新低，源於選民以至共和黨人對其處理生活成本不滿，而對伊朗戰爭推高油價令民怨加劇。



據路透社9月21日報道，路透益普索（Ipsos）民調顯示，特朗普支持率由上週35%降至32%，共和黨人支持度更由82%跌至73%。僅17%受訪者認可其處理生活成本的方式；共和黨人不認可者首度多於認可者，51%對44%。民調訪問1,277人，誤差3個百分點。

2026年9月21日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）任內的支持率跌至32%，創其政治生涯新低。（Reuters）

民調凸顯伊朗戰爭的代價。特朗普2月開戰後汽油及柴油價格急升，僅34%受訪者認可對伊朗的軍事打擊，82%認為戰事會持續相當長時間。距11月3日中期選舉，登記選民支持民主黨者達43%、共和黨35%，8個百分點差距是今年民調中民主黨最大領先。

特朗普在移民議題上仍獲79%共和黨人支持，惟整體只有36%認可、55%反對，前總統拜登（Joe Biden）任內最低支持率為35%。